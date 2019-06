Fünfte Frau erstattet Anzeige wegen Belästigung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut hat in Eisenhüttenstadt eine Frau Anzeige wegen Belästigung erstattet. Nach Angaben der Polizei war die 26-Jährige am Wochenende gegen 1 Uhr in der Pawlowallee mit ihrem Hund unterwegs, als sich ein noch Unbekannter von hinten näherte. Der Mann soll nach der jungen Frau gegriffen und sie unsittlich berührt haben. Anschließend soll er in Richtung Poststraße davongerannt sein. "Eine Personenbeschreibung konnte erst einmal nicht gegeben werden", teilt die Polizeidirektion Ost mit. Die Ermittler bitten deshalb mögliche Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Einklang zu bringen sind, sich zu melden.

Es ist der nunmehr fünfte Fall in Eisenhüttenstadt im Juni, bei dem die Kriminalisten von einem sexuell motivierten Delikt ausgehen und ermitteln. Die von Bürgermeister Frank Balzer angesprochenen zivilen Ermittler sind im Stadtgebiet aktiv, hieß es gestern aus der Polizeidirektion. Derweil sind noch immer keine Zeugenaussagen zu den Fällen eingegangen, obwohl es bei den meisten Taten noch hell war.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03361.5680.