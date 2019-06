"Wir sind eine echt starke Genossenschaft!"

Th. Messerschmidt

Brandenburg Ein 65. Geburtstag ist etwas Besonderes. Und deswegen sollte das alljährliche Genossenschaftsfest der WBG Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg eG diesmal größer ausfallen. So wurde statt mittwochs Freitag gefeiert und der Genossenschaftshof in der Silostraße 8-10 besonders üppig ausstaffiert. Kinderkarussell, Kletterwand, Mal- und Bastelstraße, Kinderschminken, Glücksrad und Preisrätsel waren zu finden, dazu Entspannungsecken und Planschbecken und dank BRAWAG und Stadtwerke auch preiswürdiges Entenangeln. Überhaupt war das WBG-Fest von einem großen Miteinander getragen, indem sich Partnerfirmen mit Gaben und Ständen beteiligten, wie auch befreundete Vereine zum Fest betrugen. Garde und Showtanzgruppe des BKC zeigten ihr Können, der BSC Süd 05 managte den Kuchenbasar, zudem wiederum die Gäste beitragen konnten, indem sie sich am großen Kuchen-/Tortenwettbewerb beteiligten. Ganz nach dem genossenschaftlichen Prinzip der Mithilfe waren alle aufgerufen, "die schönste und leckerste Torte von Brandenburg" beizusteuern. Wer solch Backwerk samt Rezept mitbrachte, war sich eines Fotos im WBG-Kalender 2020 sicher, wie sich auch die von der WBG geförderten Vereine weiterer Unterstützung sicher sein konnten. Weil BSC Süd 05, SV 63, VC Blau-Weiß Brandenburg und BKC großartige Vereinsarbeit leisten, hatte die WBG im Vorfeld wissen lassen, "haben wir uns überlegt: alle Einnahmen vom Glücksrad, dem Bratwurstverkauf und von den Getränken kommen den Vereinen für ihre Nachwuchsarbeit zu Gute." Das mag den Verkauf extra angekurbelt haben, wobei in Sachen Getränken auch die strahlende Sonne wirkte, weswegen sich wiederum ein Großteil des Festes unter dem Pavillon-Meer abspielte. Doch selbst von hier aus war das Bühnenprogramm mit "INUSO" und "Back to Music" gut zu verfolgen. Wer indes an der Geschichte des Jubilars interessiert war, wurde im Kulturraum fündig. Fotos, Texte und Druckerzeugnisse wie Satzungen aus den zurückliegenden 65 Jahren zeigten Entwicklung und Zeitenwandel und sorgten für Erinnerungen. All das aus erster Hand kennt, wer der WBG lange die Treue hält, was laut WBG-Vorstand Matthias Osterburg sechs Mitglieder sogar seit dem Gründungsjahr 1954 tun. Darunter Heinz Koch, der mit Gattin Inge das Jubiläumsfest kräftig mitfeierte. Der 89-jährige Brandenburger, der in der Neustädtischen Heidestraße aufgewachsen und als Werkzeugmacher bei Schloss- und Metallwaren in der Neustädtischen Wassertorstraße gearbeitet hatte, war früh von der Genossenschaftsidee begeistert und gleich 1954 WBG-Mitglied geworden. "Wir haben in der Bahnhofsvorstadt geholfen, die Kriegstrümmer zu beseitigen und konnten im Oktober 1957 in den Neubau in der Kirchhof-/Ecke Gartenstraße ziehen. Drei Zimmer, 72 Quadratmeter. Eine sehr schöne Wohnung, in der wir uns noch heute sehr wohlfühlen." Wenn auch nicht mehr für die Ursprungsmiete von 42,58 Ost-Mark… Als Lohn für die Treue gab es zum Fest einen Präsentkorb vom WBG-Vorstand Matthias Osterburg und Gerhard Zapff, der die Genossenschaft für die Zukunft gut gerüstet sieht. "Wir sind eine echt starke Genossenschaft", ist auf www.wbg-brandenburg.de zu lesen. Die WBG bleibt mit 7.535 Wohnungen größter Vermieter der Stadt, hegt und pflegt mit 45 Mitarbeitern und 4 Auszubildenden zudem 1.201 Stellplätze und 90 Garagen.