Brandenburg rüstet auf gegen Waldbrände

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg will den Kampf gegen Waldbrände mit bis zu fünf Hochleistungspumpen für die Berufsfeuerwehren verbessern.

Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag in Potsdam bei einem Treffen mit Lorenz Caffier (CDU), seinem Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr habe das Land bei dem großen Brand in Treuenbrietzen zwei solcher leistungsfähiger Pumpen aus Magdeburg und Braunschweig geordert. "Das werden wir jetzt ändern", sagte Schröter. "Wir gehen auf die Berufsfeuerwehren zu." Caffier nannte die Hilfe der Bundeswehr mit Hubschraubern, den Umgang mit munitionsverseuchten Gebieten und die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg als besonders wichtig bei der Brandbekämpfung.