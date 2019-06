Apfel ergänzt Wesendahler Ortsschild

Gabriele Rataj

Wesendahl (MOZ) Der kleine Altlandsberger Ortsteil kann sich offiziell Apfeldorf nennen. Am Montag hat Brandenburgs Landwirtschaftsminister das überdimensionale Schild enthüllt, das von nun an an allen drei Einfallstraßen zum Dorf vom wichtigsten Produktionszweig kündet. In Brandenburgs zweitgrößtem Apfel-Anbaugebiet bewirtschaften zwei Familienunternehmen etwa 300 Hektar Obstanlagen dieser Fruchtart. Die im Ort entstandene Idee haben die beiden Unternehmen aufgegriffen und umgesetzt.