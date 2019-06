Hohe Ansprüche

Potsdam (MOZ) Die Idee hat auf den ersten Blick Charme: Viele junge Menschen wollen Abitur machen, und die Gesellschaft will, das viele junge Menschen eine Lehre machen. Also führen wir die in der DDR praktizierte Berufsausbildung mit Abitur wieder ein und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe.

Man mag das ruhig mal im Rahmen eines Projekts ausprobieren, aber so leicht dürfte die Umsetzung nicht werden. Ein Problem ist die erforderliche Ausstattung der Schulen mit Lehrpersonal. Hier ist schon jetzt der Mangel groß. Aber auch für die Jugendlichen und für die Ausbildungsbetriebe könnte der Schuss nach hinten losgehen. Die Ansprüche beim Abitur, der Ausbildung in der Schule und der Praxis im Betrieb sind jeweils sehr hoch. All das in drei bis vier Jahren erfolgreich unter einen Hut zu bringen, dürfte viele junge Menschen überfordern. Und mehr Abbrecher braucht niemand.