Reform der Berufsschulen: Auch der Name "OSZ" soll weg

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Schülerzahlen haben sich halbiert, die Zahl der Schulstandorte fast ebenso, und es gibt 830 Lehrer weniger als vor 20 Jahren. Um Brandenburgs Berufsschulen steht es nicht zum Besten, nun hat das Bildungsministerium eine Studie vorgestellt, die Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten auflistet. "Die Analyse ist sehr gut, kommt aber viel zu spät", kommentierte am Montag ein Mann aus der Praxis. Joachim Schenk, Leiter des Oberstufenzentrums Oder-Spree, hätte sich die jetzt von Ministerin Britta Ernst (SPD) vorgestellte Expertise vor zehn Jahren gewünscht. Gutes Personal und eine moderne Ausstattung seien für die 25 verbliebenen OSZ das A und O.

Professor Andreas Diettrich von der Uni Rostock, Autor der Studie zu den märkischen Berufsschulen, sieht drei Herausforderungen für die Bildungseinrichtungen – von der Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung über den demografischen Wandel bis zur künftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Ausgehend von den derzeit knapp 35 000 Berufsschülern prognostiziert er bis 2030 Azubi-Zahlen zwischen 32 000 und 45 000. Diese große Spanne zeige schon, wie schwierig die Planung sein dürfte. Welche Ausbildungswege Jugendliche gehen, sei nicht präzise vorauszusagen. Auch regional seien unterschiedliche Entwicklungen zu erwarten: In Potsdam mit seinen vielen Akademiker-Eltern dürften die Berufsschüler-Zahlen sinken, im Havelland hingegen steigen.

Diettrichs drei Empfehlungen an Brandenburg: Keinen weiteren Standort aufgeben, die Schulen technisch erneuern und für ein modernes Erscheinungsbild der Häuser sorgen. Der Experte hat sich für seine Studie in der Bundesrepublik umgesehen. Mecklenburg-Vorpommern zeige als schlechtes Beispiel, dass Schulschließungen und die damit verbundenen weiten Wege Schüler und Ausbildungsbetriebe abschrecke. In Hamburg sei ihm positiv aufgefallen, dass die Berufsschulen auch von außen besser aussehen als die Universitäten.

In der Studie wird außerdem dafür plädiert, Lehrer von fachfremden Arbeiten wie dem Warten der EDV zu entlasten und den Schulen mehr Selbstbestimmung einzuräumen. Um kleine Schulstandorte erhalten zu können, sollten manche Inhalte per Video vom einen an das andere Haus übertragen werden. Gefordert wird außerdem ein Landesinstitut für berufliche Bildung und aller zwei Jahre Berichte über die Entwicklung der Schulen. Um die Lehrberufe noch attraktiver zu machen, sei zudem eine Berufsausbildung mit Abitur nach DDR-Vorbild zu empfehlen.

Welche Ideen umgesetzt werden, hängt auch vom künftigen Bildungsminister ab. Sollte Britta Ernst nach der Wahl weitermachen dürfen, hat sie sechs Punkte zur Stärkung der Oberstufenzentren im Auge. Ganz oben auf ihrer Liste steht die Suche nach einem neuen Namen für die Schulen. "Der Begriff Beruf sollte im Titel auftauchen", findet die Ministerin. Sämtliche Standorte im Land mögen erhalten bleiben, für eine bessere IT-Ausstattung sollen die 25 Schulen insgesamt 15 Millionen Euro bekommen. Die Berufsausbildung mit Abitur in der Fläche durchzusetzen, sei organisatorisch nicht leistbar. In kreisfreien Städten sei ein solches Angebot denkbar, so Ernst.