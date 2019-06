A 24 wird über Nacht gesperrt

MOZ

Neuruppin Bis 2022 werden die Autobahnen A 10 und A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin, die zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion gehören, bei laufendem Verkehr ausgebaut und erneuert. Dazu gehört auch ein Ersatzneubau für die Brücke an der Abschlussstelle Neuruppin.

Für das Einhängen der Betonfertigteile ist eine Vollsperrung der A 24 im Bereich der Anschlussstelle Neuruppin von Mittwoch, 26. Juni, 22 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juni, 5 Uhr notwendig. Gesperrt werden die Abschnitte zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin in Fahrtrichtung Hamburg und zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin in Fahrtrichtung Berlin.

Es gibt folgende Umleitungsempfehlungen: Autofahrer aus Hamburg in Richtung Berlin fahren in Herzsprung ab und nutzen von dort die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U 14 über die L 18 (Herzsprung), L 16 (Kyritz), B 5 (Bückwitz) und B 167 bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Verkehrsteilnehmer aus der Gegenrichtung verlassen die Autobahn an der Abfahrt Neuruppin-Süd und fahren auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke U 45 über Dammkrug und Manker zur Anschlussstelle Neuruppin.