Senioren fühlen Bürgermeistern auf den Zahn

Matthias Henke

Gransee Wie ist der Stand beim geplanten Ärztehaus, wie kann die Parksituation am Krankenhaus verbessert werden und was kann getan werden, um das Handeln der politisch Verantwortlichen transparenter zu machen? Dies und mehr wollten am Montag die Ruheständler wissen, die sich zum Auftakt der Brandenburgischen Seniorenwoche im Granseer Heimatmuseum versammelt hatten. Bei Kaffee und Kuchen standen ihnen Amtsdirektor Frank Stege sowie die ehrenamtlichen Bürgermeister von Gransee (Mario Gruschinske, SPD), Schönermark (Kirsten Schulz, WG BI Schönermark), und Stechlin (Roy Lepschies, WG Heimatverein/Dollgower Bürger) Rede und Antwort.

In puncto Ärztehaus, wofür an der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Kirch- und Schinkelplatz die Nummer 30 bis 32 neugebaut beziehungsweise umgebaut werden sollen, konnte Amtsdirekor Stege vermelden, dass die Verwaltung davon ausgehen könne, das Haus komplett ausgelastet eröffnen zu können. Bei der Suche nach Medizinern sei man erfolgreich gewesen. Vorverträge mit den Oberhavel-Kliniken seien unterzeichnet worden. Erste Abrissarbeiten beginnen im Juli.

Was die Parksituation am Krankenhaus angehe, sei das Projekt für den zweiten Abschnitt des Förderprogramms Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit (KLS) vorgesehen. Die Neugestaltung des Klinikumfeldes sei hier jedoch als ganzes zu betrachten. Die Oberhavel-Kliniken seien jedoch bereit mitzuziehen. Den baulichen Zustand des Parkplatzes, der teils über deutliche Absätze verfügt, werde man vorher aber bereits prüfen.

In Sachen Transparenz mahnte Bürgermeister Mario Gruschinske zur Differenzierung. "Die Frage ist, wie viel Transparenz wollen die Leute und was verstehen sie darunter", sagte er. "Viele Dinge sind zugänglich und die Menschen nutzen die Wege, die zur Verfügung stehen, nicht." So werden im Ratsinformationssystem alle Tagesordnungen und Beschlüsse veröffentlicht. Daneben gebe es die Berichterstattung in der Tagespresse sowie die Möglichkeit sich auf der Internetseite des Amtes zu informieren. Bei Sitzungen der Gremien seien dagegen "erschreckend wenig Leute" im Publikum Ein "spannendes Schriftwerk" sei der Haushalt. Er sei zwar kompliziert, beinhalte aber alles was die Kommune vorhabe. Womöglich lasse sich der Haushalt künftig für den Laien übersichtlicher und nachvollziehbarer "vermarkten".