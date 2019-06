Vater und Sohn gewinnen Stichwahlen

Ulrike Gawande

Temnitztal (MOZ) Vater und Sohn, Manfred und Michael Mann, gewannen am Sonntag die Stichwahlen zur Wahl des Ortsvorstehers von Wildberg, beziehungsweise zum Bürgermeisteramt in Temnitztal. Beide traten für die Wählergruppe Brandenburgische Gemeinde Temnitztal (BGT) an. Mit 396 Stimmen (57 Prozent) setzte sich der 32-jährige Michael Mann dabei deutlich in der Bürgermeisterwahl gegen seinen Herausforderer Martin Bunk (ABT) durch, der nur 299 Wähler (43 Prozent) von sich überzeugen konnte. Die geringste Zustimmung erhielt Michael Mann dabei in den Ortsteilen Garz (20,8 Prozent) und Vichel (28,6 Prozent) und die größte in Küdow-Lüchfeld (71,1 Prozent) und Wildberg (69,6 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl mit 56,6 Prozent deutlich unter der des ersten Wahldurchgangs am 26. Mai, als noch 68,3 Prozent der 1 235 Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Mann junior hatte vor der Wahl erklärt, dass er die Gemeinde für die Zukunft und für nachfolgende Generationen fit machen wolle. "Die Region soll lebenswert bleiben." Er freue sich darauf, dass Gesicht der Gemeinde zu sein, hatte der Betriebswirt erklärt, der bereits fünf Jahre Erfahrung als stellvertretender Bürgermeister sammeln konnte. Amtsinhaber Thomas Voigt, der seit 2003 die Geschicke der Gemeinde geleitet hatte, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Bei der Wahl zum Ortsvorsteher in Wildberg setzte sich Manfred Mann mit 147 Stimmen (51,8 Prozent) gegen den Amtsinhaber Ulrich Jaap (CDU) durch, der 137 Stimmen (48,2 Prozent) erhielt. Manfred Mann möchte "neue Impulse" im Ort setzen und ihn für junge Leute attraktiv machen.