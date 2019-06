Ernst-Prost-Stiftung unterstützt Löwenkinder

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Neues von den Löwenkindern: Der Vorstand des Vereins, der in Frankfurt mehr 70 schwerstkranke Kinder und ihre Angehörigen betreut, hat sich bei einer Sitzung im Mai neu aufgestellt. Neuer Vorsitzender ist Gründungsmitglied Lars Wendland. Er folgt auf Kati Karney, die künftig als Beisitzerin weiter dem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand angehört. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Andreas Müller und Denise Börner gewählt, ebenfalls zur Beisitzerin Jeanette Fritze. Bei der Vorstandssitzung standen außerdem der Kooperationsvertrag mit der Hochschule Neubrandenburg und der geplante Umbau des Löwenhauses auf der Tagesordnung. Das Gebäude in der Heilbronner Straße soll in den nächsten Jahren ausgebaut und noch besser den Bedarfen der Kinder angepasst werden.

Eine weitere gute Nachricht: die Ernst-Prost-Stiftung wird den Verein im Rahmen einer Patenschaft jährlich mit einer Summe von 40 000 Euro unterstützen. "Damit wollen wir dem Verein Planungssicherheit geben – sie ist enorm wichtig, um die Arbeit gesichert durchführen zu können. Darüber hinaus stehen wir auch für akute Notfallsituationen im Einzelfall gerne helfend zur Seite", heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Die Ernst-Prost-Stiftung wurde von Ernst Prost gegründet, dem Geschäftsführer des Ulmer Unternehmens Liqui Moly, Hersteller von Additiven, Schmierstoffen und Motorenölen. Die Stiftung engagiert sich vor allem für unverschuldet in Not geratene Menschen.