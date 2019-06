Betrunkene Fahrer in Frankfurt gestoppt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei Verkehrskontrollen am Sonntag gerieten Polizisten gleich an mehrere Verkehrsteilnehmer, die angetrunken unterwegs waren. So wurde am Damaschkeweg ein 63-jähriger Radfahrer angehalten, der laut Testgerät mit 2,1 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Im Friedenseck zeigte das Gerät bei einem 58-jährigen Suzuki-Fahrer 2,9 Promille. 2,7 Promille pustete ein 58-Jähriger in der Rosa-Luxemburg-Straße und 1,7 Promille war der Wert eines 19-jährigen Radlers in der Große Müllroser Straße. In allen Fällen entnahmen Ärzte bei den Männern Blutproben.