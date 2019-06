Trauer um Fritz Holstein

Matthias Henke

Gransee Fritz Holstein (Foto) ist tot. Der Hessisch Oldendorfer verstarb am Freitag im Alter von 98 Jahren. Holstein galt als treibende Kraft hinter der Partnerschaft seiner Stadt mit Gransee.

Offiziell wurde die Partnerschaft 1993 besiegelt. Da hatten die Niedersachsen unter anderem in der Verwaltung schon kräftig Aufbauhilfe geleistet. Über die SPD-Fraktion war 1990 der Kontakt zustande gekommen. "Er war im Herzen immer mit Gransee und Umgebung verbunden. Das weiß ich aus aus vielen Gesprächen und Treffen", sagt der Granseer Sozialdemokrat Peter Gogol, der mit Holstein eine Freundschaft pflegte, am Montag. "Er war damals einer der ersten, die gesagt haben ,wir wollen dem Osten helfen.’ Und er hat es nicht bei Worten belassen. Davor ziehe ich meinen Hut’", so Gogol weiter. Mit Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) und dem stellvertretenden Amtsdirektor Wolfgang Schwericke sei vereinbart worden, dass eine Delegation aus Gransee am 29. Juni an der Beerdigung teilnimmt.

"Fritz Holstein hat die Städtepartnerschaft wirklich gelebt und den Verantwortungsträgern, auch mir, ins Stammbuch geschrieben, sie zu erhalten und zu unterstützen. Dafür können wir nur ,danke’ sagen", so Gransees Amtsdirektor Frank Stege.