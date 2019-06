Grundstein für Schulanbau gelegt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Gebaut wird schon eine ganze Weile, doch am Montag wurde offiziell der Grundstein für den Erweiterungsbau der Theodor-Fontane-Grundschule gelegt. In allen Klassen hatten Mädchen und Jungen vorab ihre Namen und Wünsche auf Plakate geschrieben – zu einer Schriftrolle zusammengefügt wanderten diese in einer Zeitkapsel ins Mauerwerk.

Fünf Klassenräume und vier Gruppenräume sollen im Anbau Platz finden. Zudem entstehen Räume für Sozialarbeiter, Schülervertretung, eine Lehrküche, ein neues Lehrerzimmer und zusätzliche Toiletten. Ein Highlight wird die große Mensa. Ein Aufzug erschließt künftig den alten und den neuen Gebäudeteil barrierefrei.

Ursprünglich hatte die Stadtveraltung Baukosten von 5,3 Millionen Euro kalkuliert. Allerdings liegen die Ausschreibungsergebnisse deutlich über der Planung, so dass mittlerweile mit sieben Millionen Euro gerechnet wird. "Zum Glück erhalten wir eine rund 70-prozentige Förderung aus drei Programmen", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Die Eröffnung des Anbaus ist zum Schuljahr 2020/21 geplant.mw