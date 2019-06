Gedenken an Ertrunkene

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Mitglieder des alternativen Jugendprojektes 1260 haben am Montag ein Spruchband und Blumen am Straussee niedergelegt, um den auf der Flucht über das Mittelmeer ertrunkenen Menschen zu gedenken. Die Aktion reihe sich in einen bundesweiten Gedenktag unter dem Titel "Remember them", zu Deutsch "erinnere dich an sie", ein, zu dem die "Mission Lifeline" aufgerufen hat, hieß es in einer Pressemitteilung des Projektes. Die Crew des Schiffes Lifeline rettete mehr als 1000 Menschen im Mittelmeer, inzwischen ist die Rettung untersagt.