Ackerpreise der Uckermark schießen in den Himmel

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Wer sein Geld vor 20 Jahren in Äcker und Wiesen der Uckermark angelegt hat, ist heute steinreich. Zumindest kann er zufrieden auf eine satte Rendite blicken, die ihm keine Bank als Zins gegeben hätte. Und der Sturm auf landwirtschaftliche Flächen geht ungebremst weiter. Zwar wird längst nicht mehr soviel verkauft wie noch vor einigen Jahren, aber der Erlös bringt jedes Jahr neue Rekordwerte. Im Durchschnitt ist der Hektar Acker innerhalb eines Jahres wieder um rund 1000 Euro teurer geworden.

Angebot an Flächen sinkt

Möglicherweise heizt das deutlich sinkende Angebot die Preise weiter an. Zum Vergleich: Wechselten 2014 noch rund 5000 Hektar den Eigentümer, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 2000 Hektar. Darüber informiert der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in seinem Jahresbericht. Doch der Boden in der Uckermark ist gut und begehrt. Während im Brandenburger Durchschnitt 12 000 Euro für einen Hektar gezahlt werden, müssen Bauern und Anleger in der Kornkammer des Landes knapp 20 000 Euro hinlegen. Es gibt zwar Unterschiede, die richten sich aber nach der Bodenqualität. Doch in Einzelfällen explodieren die Preise regelrecht. So sind im Altkreis Prenzlau für einen Verkauf einer Fläche von über 100 Hektar 35 000 Euro pro Hektar zu Buche geschlagen.

Damit ist die von vielen Bauern erhoffte Beruhigung auf dem Markt nicht eingetreten. Stattdessen bekommen sie immer mehr Konkurrenz von Investoren, die als Teilhaber in Unternehmen einsteigen oder Interesse am Grund und Boden zeigen.

Während aufgrund des geringen Angebots bei Grünlandflächen kaum Veränderungen zu verzeichnen sind, steigt dafür der Wert der Wälder. Der Mittelwert beträgt derzeit 8100 Euro pro Hektar, jedoch abhängig von den Baumbeständen.

Sorge haben ansässige Landwirte aber nicht nur, weil sie nach schlechten Erntejahren kaum Kapital zum Flächenkauf frei haben. Gleichzeitig ziehen auch die Pachten an. Bei Neuverträgen verlangen die Eigentümer mehr Geld vom Bauern. Auch hier bringt natürlich guter Boden mehr ein als sandiger. Die Unterschiede sind beträchtlich: Sie reichen von 245 Euro bei schlechteren Ackerzahlen bis zu 375 Euro pro Hektar bei besserer Qualität. Höchstwerte bringen Bereiche in den Altkreisen Angermünde und Prenzlau mit über 800 Euro.

Verschlechterung der Böden

Landwirte mit geringem Anteil eigener Flächen sind deshalb in Sorge, wie sie ihren Betrieb dauerhaft wirtschaftlich gestalten. Sie müssen auch bei extremer Trockenheit oder bei Ausfällen durch Regen ihre Verpächter bezahlen oder Kaufkredite bedienen.

Außerdem warnen Experten aufgrund der Flächenkonkurrenz vor einer grundlegenden Verschlechterung der uckermärkischen Böden, weil Unternehmen durch die immer neuen Rekordpreise gezwungen sind, immer mehr herauszuholen.