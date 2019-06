Stadtrat ohne Olaf Peter

Matthias Henke

Gransee Überraschend auf sein Mandat als Stadtverordneter verzichtet, hat der Granseer Olaf Peter (Foto, CDU). Darüber informierte Wahlleiter Andreas Much. Olaf Peter hatte sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai auch als ehrenamtlicher Bürgermeister beworben, war aber von Amtsinhaber Mario Gruschinske (SPD) deutlich geschlagen worden. Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung holte Peter jedoch die meisten Stimmen für die CDU, und die zweitmeisten aller Bewerber. Weshalb er auf sein Mandat verzichtet, dazu äußerte sich Peter auf Nachfrage am Montag nicht. An seiner Stelle zieht nun der Dannenwalder Bernd Weidemann in den Rat ein. Er hat das Mandat bereits angenommen.