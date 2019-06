Radler räumen Baum vom Weg

Start in Wriezen: Die Tour de MOZ setzt sich vom Marktplatz in Richtung Oderbruch in Bewegung. Teilnehmer kamen aus Frankfurt, Fürstenwalde, Bad Freienwalde, Eberswalde, Bernau, Strausberg und vielen anderen Orten im Verbreitungsgebiet der MOZ. © Foto: Nadja Voigt

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Einerseits die Hitze, andererseits Windböen an der Oder haben am Sonnabend den Teilnehmern der Tour de MOZ zu schaffen gemacht. Dennoch gab es keine Zwischenfälle. 55 Radfahrer nahmen an der familienfreundlichen 60 Kilometer langen Tour unter Leitung von Dieter Hennig teil. Zehn Radsportler folgten Torsten Fröbrodt vom Wriezener Team Pelzente, der die 115 Kilometer lange erweiterte Strecke für Radsportler anführte.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) begrüßte die Teilnehmer der Tour de MOZ bei der Eröffnung des Deichtages. Mit Salutschüssen der Schützengilde Wriezen entließ das Stadtoberhaupt die Fahrradfahrer in Richtung Oderbruch. Die familienfreundliche, "normale" Tour setzte sich in Richtung Mädewitz in Bewegung. Dann die Überraschung: "Auf dem Radweg von Mädewitz in Richtung Oder hatte Sturm vergangene Woche einen Baum auf den Radweg geknickt", berichtete Tourführer Dieter Hennig. Vorbei wäre der Pulk wohl nicht gekommen. Doch umzukehren, um eine andere Route zu fahren, kam nicht in Frage. "Wir hatten ja genügend Männer dabei, die den Baum zur Seite geschoben haben", fügte der ehemalige Sportlehrer aus Wriezen hinzu.

Gulasch zum Mittagessen

Nach diesem Kraftakt traten die Radfahrer in die Pedale und fuhren weiter nach Neuwustrow, Altwustrow, Neulietzegöricke, Karlshof, Güstebieser Loose, Groß Neuendorf, Forstacker, Solikante und Wilhelmsaue. Dort an der Bockwindmühle legten die Radfahrer eine Rast ein. Mittagspause war angesagt. Axel Kranich war mit seiner Gulaschkanone aus Neutrebbin gekommen und erwartete die hungrigen Sportler. Sie ließen sich das Kesselgulasch schmecken und stärkten sich. Dies hatten sie bitter nötig. Zum Mittagessen trafen auch die Radsportler ein.

Denn auf dem Oder-Neiße-Radweg traf die Tour de MOZ-Teilnehmer das Schicksal, das viele Radwanderer auf dem Oderdeich mit ihnen teilen. Der Wind kommt immer von vorne, ganz gleich in welche Richtung man radelt. Der Wind scheint die Menschen ausbremsen zu wollen, damit sie die Natur am Oderufer besser in sich aufnehmen können.

"Wir haben mehr Pausen eingelegt, als geplant", sagte der routinierte Tourführer aus Wriezen. Immer wieder ließ Dieter Hennig im Schatten zu Trinkpausen halten. Dennoch kam der Pulk so gut voran, dass sich Radfahrer im Zentrum von Neutrebbin ein Eis gönnten. Posedin, Sietzung, Wuschewier und Horst, die Dörfer nach der Mittagspause nahmen die Radfahrer wie im Flug mit.

Einkehr in der Dornbuschmühle

Nach dem kalten Dessert unweit des Alten-Fritz-Denkmals ging es wie geschmiert über Kunersdorf und Bliesdorf nach Vevais. An der Dornbuschmühle erwartete Inhaberin Tatjana Rosenthal die Tour-Teilnehmer und servierte Kaffee und Kuchen. "Wir haben es bestellt und es hat prima geklappt", freute sich Dieter Hennig. Von dort aus verlief die Tour der Radsportler parallel zur familienfreundlichen Route. "Sie waren schon fertig, als wir kamen und fuhren früher los", so Dieter Hennig. Für Wriezen sei die Einteilung eine Premiere gewesen. Aber in Altlandsberg und Bad Saarow gebe es bereits unterschiedliche Strecken.