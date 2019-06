Im Herzen der Gemeinde

Jörg Kühl

Tauche Christel Stawenow, langjährige Katechetin in der Region Beeskow, ist am Sonntag im Rahmen des Regionalgottesdienstes in Tauche verabschiedet worden. Sie hat ihr Amt 40 Jahre lang ausgeübt.

Als gebürtige Thüringerin verschlägt es sie 1975 in Brandenburgische, um in der evangelischen Schwesterschaft und Bibelschule "Malche" bei Bad Freienwalde eine Ausbildung zur Katechetin zu beginnen. 1979 arbeitet Christel Stawenow zunächst in der Kirchengemeinde Beeskow, zieht aber im selben Jahr mit ihrem Mann nach Krügersdorf, um in der dortigen Gemeinde zu wirken. Krügersdorf ist für die Stawenows ein wichtiger Ort, um Familie zu gründen: 1979 wird Christoph geboren, 1981 Franziska, 1985 Katharina, 1990 Alexander und 1995 Martin. 1985, in dem Jahr, als das mittlere Kind Katharina geboren wird, bezieht Pfarrerin Marianne Tiedecke das Krügersdorfer Pfarrhaus. Die Frauen sind sich beruflich und menschlich verbunden. Erst 2014, nach knapp 30 gemeinsamen Jahren, trennen sich beruflich die Wege: Marianne Tiedecke wechselt in den Ruhestand, Christel Stawenow wird in Tauche Katechetin. Im Jahr 2002 zieht die Familie nach Bad Saarow um.

"Meine Stärke ist das Erzählen von biblischen Geschichten", resümiert die erfahrene Katechetin. Besonders die Erzählungen des Alten Testaments nutzte sie gerne. Aber auch die Evangelien. Die Bibel ist für Christel Stawenow ein Glaubens- und Geschichtsbuch. "Sie ist ein Geschenk, das Wegweisung gibt für das Leben." Den Kindern "die Bibel lieb machen" ist ihr stets ein Anliegen gewesen. Besondere Freude habe sie bei Rüstzeiten empfunden. Dort seien zum Beispiel szenische Darstellungen für Familiengottesdienste entstanden. Oft habe sie Lieder mit ihrer Gitarre begleitet.

Mit ihrer hinzugewonnenen Freizeit möchte sich die Ruheständlerin mehr dem Wandern widmen. Auf das Pilgern, also das Wandern auf christlichen Pfaden, freut sie sich besonders. Und sie möchte ihren Mann, der ein Handwerksgeschäft betreibt, in der Firma unterstützen.

Der Regionalgottesdienst lockte so viele Menschen in die Taucher Kirche, dass diese bis vollbesetzt war. Mitglieder der Jungen Gemeinde vermittelten in einem kleinen Theaterstück, wie sich christliche Werte, wie das Teilen, in den jährlichen Rüstzeiten in Norwegen auswirken. Im Anschluss an den Regionalgottesdienst wurde im Pfarrgarten gemeinsam gespeist.