Timo Stobber gewinnt die 15. Open

Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Die großen Gewinner der 15. B 1 Sport & Freizeit Neuenhagen Open im Tennis heißen Eva Maria Voracek und Timo Stodder. Die an Nummer eins gesetzte Spielerin, die für Grün-Weiß Luitpoldpark München in der 2. Bundesliga aufschlägt, gewann gegen die an zwei gesetzte Hamburgerin Alice Violet im Finale mit 6:2 und 6:3. Auch das Endspiel bei den Herren verlief ziemlich einseitig. Der Berliner Timo Stodder siegte 6:1, 6:2 gegen Robert Strombach, der für den hauptstädtischen Traditionsverein LTTC Rot-Weiß spielt.

Eva Maria Voracek, in der Rangliste des Deutschen Tennisbundes auf Platz 60 geführt, hatte ihre Gegnerin von Beginn im Griff. "Ich glaube, ich habe auch ganz gut gespielt und heute sehr wenige Fehler gemacht", freute sich die 20-Jährige, die in Memmingen geboren ist. Sie gab zu, dass sie noch nie in Neuenhagen war, aber trotzdem von den Bedingungen nicht nur überrascht, sondern auch begeistert war. "Es gibt hier ein sehr sachkundiges und angenehmes Publikum. Das Turnier gefällt mir sehr gut und ich denke, ich war nicht das letzte Mal am Rand von Berlin." Die junge Frau, die in Los Angeles studiert, bereitet sich nun auf die Bayrischen Meisterschaften vor. Diese finden vom 19. bis zum 23. Juni auf der Anlage des TV Ismaning statt. "Diese Meisterschaften sind immer sehr gut besetzt", sagt sie und hofft, dort einen weiteren Erfolg in ihrer Karriere erringen zu können.

Finale der Herren

Und da die Organisatoren vom ausrichtenden NTC (Neuenhagener Tennis Club) den Zeitplan sehr gut eingehalten hatten, begann auch das Finale der Herren pünktlich. Mit Robert Strombach und Timo Stodder standen sich zwei Spieler gegenüber, die bereits Erfahrungen mit dem Centrecourt, also dem Hauptplatz, in Neuenhagen machen konnten. Strombach hatte vor zwei Jahren sogar schon einmal das Turnier gewonnen.

Spieler der Leistungsklasse I

Stodder spielt für den schleswig-holsteinischen Verein Suchsdorfer SV und kam mit einem Sieg von den 43. Stadtmeisterschaften des TSC Göttingen nach Neuenhagen. Er war im Turnier auf Platz elf gesetzt. Bei diesen Meisterschaften standen sich Stodder und Strombach bereits gegenüber und schon dort hatte Stodder, 123. der DTB-Rangliste, Strombach geschlagen. Beide gehören natürlich zur Leistungsklasse I im deutschen Tennis. Strombach, der auch wieder mit seiner Schwester Santa nach Neuenhagen kam, liegt in der Rangliste derzeit auf Platz 38. Schon nach den ersten Ballwechseln wurde aber diesmal klar, dass Stodder einen richtig guten Tag erwischt hatte. Mit genauen Bällen und vor allem einer knallharten rechten Vorhand ließ er dem groß gewachsenen Strombach kaum Chancen.

Klarer erster Satz

So verlief der erste Satz dann auch recht eintönig und kaum spektakulär. Stodder gewann am Ende klar mit 6:1. Strombach konnte wenig gegen das präzise Spiel von Stodder, der in der 2. Bundesliga spielt, ausrichten. Nur einmal musste Schiedsrichter Jeremy Puth, der aus Dresden kam, eingreifen. Er verhängte gegen Strombach nach einer kleinen nervlichen Entgleisung eine Verwarnung wegen "Ballmissbrauchs". Strombach war deutlich unzufrieden mit seinem Spiel.

Die ganz große Wende kam auch im zweiten Satz nicht. Einzig das fünfte Spiel bei Aufschlag Strombach sorgte wenigstens für etwas Spannung auf den Rängen der Neuenhagener Tennisanlage. Einstand und Vorteil für den jeweils anderen Spieler wechselten hin und her. Strombach holte den Punkt und konnte auf 2:3 verkürzen. Doch schon das nächste Spiel machte deutlich, Stodder würde das Turnier gewinnen. Der Satz endete mit 6:2 und Stodder konnte den Pokal und die Siegprämie aus den Händen des Schirmherren des Turniers, Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke, entgegennehmen. Auch Timo Stodder versprach, im nächsten Jahr wieder in Neuenhagen, "wenn es der Turnierkalender zulässt", zu spielen. Beide Spieler betonten in den Interviews nach dem Finale, diese führte Moderator Sven Siebert, dass der NTC ein sehr guter Gastgeber war. Sowohl an der Versorgung als auch an der Qualität der Plätze gab es an allen Turniertagen nichts auszusetzen.

Senior Open bis Donnerstag

In dieser Woche geht es auf den sieben Plätzen an der Hildesheimer Straße gleich weiter mit Tennis. Gespielt wird im Rahmen der Senior-Open. Für dieses Turnier lagen im Vorfeld immerhin 70 Anmeldungen vor. Mit dabei ist übrigens auch der aktuelle Deutsche Meister in der Altersklasse 75, Jörgen Jacobs.

Diese Open finden mit den Finalspielen am Donnerstagabend ihren Abschluss.