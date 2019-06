Blitzstart zu achtem Heimsieg

Andrea Koppe

Schwedt Schwülwarmes Wetter begleitete den letzten Heimspieltag der Blau-Weißen. Die Gartzer empfingen Forst Borgsdorf und schafften beim 3:2 ihren achten Erfolg vor heimischem Publikum.

Schon der erste Angriff der Hausherren war von Erfolg gekrönt. Nach schönem Pass aus dem Mittelkreis spielte Mateusz Krol auf der rechte Seite zum völlig freistehenden Andreas Achterberg, der nach 48 Sekunden das 1:0 der Oderstädter erzielte. Die Gäste starteten, nur kurz geschockt, einen Gegenangriff, der aber in der Abwehr hängen blieb.

Achterbergs nächsten Versuch fing Forst-Keeper Michael Kleeblatt sicher. Die Gäste kamen nun häufiger vor das Gartzer Tor, ihre Abschlüsse blieben aber noch zu überhastet oder die Abwehr klärte rechtzeitig. Es folgte ein Gäste-Freistoß am Strafraum der Blau-Weißen – Nils vom Hoff nutzte die zu nachlässig agierende Defensive zum Ausgleich (1:1/17.). Durch fahrlässige Abspielfehler begünstigt, hätten Dirk Warnke und Sören Brodkorb die Borgsdorfer sogar in Führung bringen können. Dann reagierte Schlussmann Marco Mecklenburg stark und lenkte den Ball zur Ecke – nach dieser konterten die Platzherren: Tomasz Hilickis starker Pass bereitete das 2:1 für Sascha Spann vor, der von der Strafraumgrenze abzog (2:1/29.)

Erneuter Ausgleich aberkannt

Den vermeintlich zweiten Treffer bekamen die Gäste wenig später aberkannt, denn gleich zwei Borgsdorfer standen im Abseits. Kleeblatt holte auf der Gegenseite einen Freistoß von Eric Duckert gerade noch aus dem oberen Eck. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde ein Blau- Weiß-Angriff zu kurz abgewehrt. Der Ball kam zu Krol, der das Leder zum 3:1 versenkte (45.+2).

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit blieben Torchancen Mangelware. Dann bestraften sich die Hausherren selber: Einer eigentlich nach einem Freistoß schon geklärten Situa-­tion folgte Fabian Schünemanns zu robuster Einsatz im Strafraum gegen einen Borgsdorfer. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Gäste-Kapitän Vincent Lipp sicher zum 3:2 (61.). Gleich nach dem Anstoß probierten es die Platzherren mit einem Distanzschuss – der Torwart konnte das Leder nicht festhalten, Lukasz Jasiak setzte nach und der Ball lag im Netz. Der Beobachter fragte sich, warum der Referee diesen Treffer nicht gab (62.).

Erst in den letzten zehn Minuten wurden die Oderstädter wieder aktiver. Nach einer Ecke versuchte sich Duckert mit einem scharfen Distanzschuss, den Kleeblatt nach vorn klärte. Jan Stockfisch versuchte den Nachschuss mit einer Bogenlampe, die aber haarscharf das Gehäuse verfehlte (82.). Nach einem langen Torwart-Abschlag behielt Mecklenburg gegen einen freien Gäste-Akteur die Nerven und klärte mit klasse Reaktion (84.).

Der letzte Angriff gehörte den Blau-Weißen: Stockfisch lief bis in den Strafraum, legte den Ball in aussichtsreicher Position aber noch mal quer – die Möglichkeit war dahin. Dennoch: Die bessere Chancenverwertung hatte an diesem Tag insgesamt den Unterschied gemacht. Am Sonnabend geht es für die Gartzer zum Saison-Ausklang nach Pinnow.