Kampf mit Rasmus und den Gegnern

Jörg Matthies

Schönow (MOZ) Als die letzte Siegerehrung absolviert war, grummelte es – das schon länger angekündigte Gewitter drohte. Es kam aber nicht. Alle Gäste des 25. Wassersport-Sommerfestes kamen trockenen Fußes nach Hause. Der Schweiß war zuvor zur Genüge geflossen und viele Regatta-Starter suchten auch im Kanalwasser eine Abkühlung.

Der Gastgeber freute sich über mehr als 30 Besatzungen, die gegen den heftigen Wind (Bowitzky: "Rasmus war heute größter Gegner.") und die Konkurrenz kämpften, und trug vier verschiedene Regatta-Kategorien aus: Männer, Frauen, Mixed-Teams und Inklusionsboote. Bei allen gab es seit dem Mittag Vor- und später Zwischenläufe, ehe es zu Halbfinals und Endläufen kam.

Ehe es soweit war, durften sich die erfolgreichen Schwedter Inklusionssportler Leona Johs, Jan Eichler und Thomas Brockmann für ihre Titel und Medaillen bei den Special-Olympics-Weltspielen im März in Abu Dhabi ins Goldene Buch der Stadt einschreiben – Bürgermeister Jürgen Polzehl gratulierte dem Trio nochmals. Dann stiegen die Besatzungen der Teams "Sport", "Wirtschaft" und "Kultur" zum sogenannten VIP- Rennen in die Boote. Dabei hatten besonders die Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen doppelt zu leiden: Zum einen war das Boot gar nicht so einfach auf Richtung zu bringen, zum anderen hatten sie besonders "kuschelige" "Oh, wie schön ist Panama"- Kostüme an, die den Schweiß schon ohne körperliche Anstrengung rinnen ließen. Das "Sport"- Boot mit dem Kreissportbund- Vorsitzenden Norbert Griem, Ubs.-Verwaltungsdirektor Ulf Parpart-Hergesell, Nationalparkchef Dirk Treichel und dem Wassersport-PCK-Vorsitzenden Volker Englert fuhr letztlich als Gewinner über die Ziellinie.

MVL & Alba zweimal auf Podest

Um 17 Uhr war es dann soweit: Die vier entscheidenden Rennen konnten gestartet werden – die drei besten Frauen-Teams gingen mit vollem Einsatz als erste in ihr Finale. Am Ende hatte das "Drachenboot" den Zweikampf des Gastgebervereins vor dem Team "Marvelinos" gewonnen, "Klausnitzer 2" kam auf den Bronzerang.

Einfach "Weltklasse" fand Regattasprecher Gerhard Bowitzky dann den Männer-Endlauf: Die Neulinge von "1. FC Freibier", die den Preis für das attraktivste Outfit erhielten, forderten die siegreichen "Molche" (MVL/Arne Wolfram, Hendrik Peschke, Enrico Monzert) bis zum Schluss. Dritter wurden die "Müllionäre" von der Firma Alba. Die mischten auch im Mixed-Finale kräftig mit, mussten aber "Energiebündel 2" mit Carolin Methke, Christian Plepp und René Pilz von den Stadtwerken letztlich den Vortritt lassen. Die "Molche 2" wurden Dritter. Die Sieger bekamen jeweils Gutscheine vom Getränkevertrieb Rössler für ein Sport-Event in Berlin. Blieb noch das Finale bei den Inklusionsbesatzungen, das Björn und Riccardo mit ihrem Steuermann Basti für sich entschieden. Bei der Siegerehrung erhielten alle Medaillen.

Im Umfeld gab es jede Menge Abwechslung: Das Theater Stolperdraht trat auf, zu erleben waren kühne BMX-Radler-Sprünge über eine Rampe ins Wasser, Kinder konnten sich vielseitig beschäftigen und auch im Kanu-Polo ausprobieren. Das DLRG-Team warb für seine Aufgaben und hatte Equipment ausgestellt. Und dann war da auch die traditionelle Tombola und natürlich Rundum-Versorgung. Vor allem hatten die Vereinsmitglieder wieder jede Menge Kuchen gebacken. "Wir erlebten erneut einen sehr schönen Nachmittag hier – alle haben gewonnen! Und viele haben Anteil daran, dass es so wunderbar klappte", bedankte sich Moderator Gerhard Bowitzky abschließend über die Lautsprecher. Und er schürte bereits die Vorfreude aufs Jubiläum: In zwölf Monaten lädt Wasssersport PCK dann zur 25. Spaßregatta im Rahmen seines Sommerfestes ein.