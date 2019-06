Dominant in der Hitzeschlacht

Julian Stegemann

Eberswalde Am vorletzten Spieltag der Kreisoberliga konnte vor allem Rot-Weiß Schönow noch einmal ein Ausrufezeichen setzen und eindrucksvoll mit 4:1 gewinnen. Gegner Preussen Eberswalde II musste sich beim schwülen Sommer-Kick geschlagen geben.

Schwere Aufgabe für die Gäste

Schon nach wenigen Minuten wurde klar, dass es eine ganz schwere Aufgabe für die Gäste werden würde. Schönow kam in der zweiten Minute über Samuel Troschke zum ersten Abschluss und direkt zum Führungstreffer. Vollkommen alleingelassen, schloss der Edeltechniker aus 18 Metern ab und erzielte sein siebtes Saisontor. Die Rot-Weißen hatten weiterhin die komplette Kontrolle über das Geschehen und ließen der Preussen-Reserve kaum Entlastung. In der 14. Spielminute musste der Eberswalder Schlussmann Jacek Maciej Malanowski erneut hinter sich greifen. Marcus Croonenbrock zimmerte einen Volley von der Strafraumkante zum 2:0 in die Maschen.

Während sich bei Preussen Frust breit machte, dominierten die Hausherren weiter. Rik Roelofs schnappte sich in der 23. Minute das Spielgerät und zog zum Sprint an. Mit seinem Abschluss aus der Ferne zwang er Preussens Schlussmann zu einer Glanztat. In der Folge trauten sich die Gäste aus der Kreisstadt ein wenig mehr zu, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Schönow blieb das konsequentere Team. Der präsente Lukas Lang kam in der 32. Minute zur Flanke und bediente Steven Hagenah. Der Schönower jagte den Ball aus kürzester Distanz allerdings nur an den Pfosten. Es blieb aber beim 2:0, auch weil Schönows Justin Aerts und Preussens Richi Yeboah ihre Torchancen liegen ließen.

Nach der Halbzeitpause erhöhte Schönow wieder sofort den Druck. Rik Roelofs erzielte das 3:0 für die Hausherren (52.).

Die Eberswalder Reserve versuchte, den erneuten Rückschlag zu verdauen. Und tatsächlich durften die Gäste in der 77. Minute jubeln. Angreifer Paul Kallies ließ sich die Chance nicht nehmen und sorgte mit seinem Tor für einen kurzen Moment Zuversicht. Doch nur fünf Minuten später schlugen die Rot-Weißen zurück. Der eingewechselte Pascal Bettge setzte für Gastgeber Schönow noch ein Tor drauf zum verdienten 4:1.

Schönow: Hubertus Zschorlich, Philip Redemann, Lukas Lang, Kevin Hoberitz, Marcus Croonenbrock (31. Christopher Ouart), Steven Hagenah, Samuel Troschke, Florian Oertel, Paul Paasche, Justin Aerts (65. Pascal Bettge), Rik Roelofs

Eberswalde II: Jacek Maciej Malanowski, Felix Kalohn, Christian Litka, Michael Prost, Lucas Pascal Wagner, Philipp Heinrich, Bernard Mballa Alima, Douglas Tavares Barbosa, Kevin Domroes, Monssif Matboua (31. Paul Kallies), Richi Yeboah (55. Mehr Ali Naseri)