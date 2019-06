Rüdersdorf erhöht die Voltzahl im Verteilnetz

MOZ

Rüdersdorf Die Energiewende bringt nicht nur grundlegende Veränderungen in der Energieerzeugungslandschaft durch die Umstellung auf regenerative Energiequellen hervor, sondern den Energienetzen kommt eine neue Bedeutung zu. Der Transport der regional erzeugten grünen Energien ist nur mit einem leistungsfähigen Transport- und Verteilnetz möglich.

Übergang zu 20 000 Volt

Dem stellt sich die E.DIS Netz GmbH und erhöht mit der Mittelspannungsumstellung von 10 000 auf 20 000 Volt am Verteilnetz des Umspannwerks Rüdersdorf die Übertragungskapazität der Netzanlagen. Das Unternehmen steigert damit gleichzeitig die Versorgungszuverlässigkeit in dieser Region, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Spannung von 20 000 Volt ist im Mittelspannungsnetz inzwischen Stand der Technik. Von der Spannungsumstellung im Verteilnetz sind die Haushaltskunden nicht betroffen, nur eine kurze Umschaltung am Ortsnetztransformator führt zu einer technisch notwendigen kurzen Versorgungsunterbrechung.

In den vergangenen Monaten haben E.DIS-Techniker ein Konzept zur Spannungsumstellung im Verteilnetz erarbeitet. Dies be-inhaltet u. a. die Kontrolle und technische Anpassung der Netzkomponenten wie Transformatoren, Kabeltrassen und Schaltgeräte auf die Verträglichkeit der neuen Netzspannung von20 000 Volt. Eingebunden in diese Vorbereitungen wurden die betroffenen Gewerbe- und Industriekunden sowie die Gemeindeverwaltungen Rüdersdorf, Fredersdorf-Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf.

Im Zuge der Arbeiten wurden seit 2016 ca. 75 Trafo-Stationen überprüft, zehn Stationen komplett erneuert und 15 Kilometer Mittelspannungskabel neu verlegt. Kernpunkt ist die grundlegende Erneuerung des Umspannwerks Rüdersdorf im Gewerbegebiet Tasdorf.

Alle Vorarbeiten abgeschlossen

Dort wurde ein neues Schaltgebäude errichtet, einschließlich der kompletten Erneuerung der technischen Anlagen wie Transformatoren und 110 000-Volt-Freiluftschaltanlage. Alle Vorarbeiten sind gemeinsam mit den Gewerbe- und Industriekunden abgeschlossen worden, so dass die Umstellung der Spannung nun erfolgen kann.

Die technische Umstellung im Versorgungsnetz ist wie folgt geplant: Rüdersdorf: seit Montag bis 28. Juni, Fredersdorf: 24. Juni bis 19. Juli, Vogelsdorf: seit Montag bis 26. Juli, Eggersdorf: 24. bis 26. Juli und Petershagen: 8. bis 26. Juli.

Wer Hinweise oder Rückfragen hat, kann sich an die Hotline 03361 3199000 wenden.