Entschädigt für verkorkste Saison

Ingo Muhme

Wandlitz Eintracht Wandlitz bezwingt im letzten Heimspiel der Fußball-Landesklasse Nord die Gäste aus der Uckermark hochverdient und rückt damit die verkorkste Heimbilanz wieder einigermaßen gerade.

"Das ist das vorrangigste Ziel für die kommende Spielzeit, endlich mehr Heimspiele zu gewinnen. Da haben wir einfach zu viel her geschenkt", schaute Eintracht-Coach Matthias Händler schon mal durchs Fernglas in die neue Spielzeit und war in seiner Analyse zum Spiel schon froh, dass seine Jungs in der Hitze die richtige Einstellung gefunden hatten. Denn die Vorzeichen für eine ansehnliche Partie waren nicht die Besten – über 30 Grad, tabellarisch beide Teams im Niemandsland und Grünow mit einer Rumpfelf vorgefahren.

"Die Hälfte der Truppe stammt aus der Zweiten", hatte Einheits Fußball-Chef Thomas Manteufel vor der Partie verraten und damit für sein Team nicht die große Hoffnung verteilt.

Die Partie kam schwer in die Gänge. Wandlitz übernahm zwar sofort die Regie, blieb aber im Vorwärtsgang recht blass. Grünow ließ die Hausherren kommen, versuchte es offensiv gelegentlich mit langen Bällen, die aber kaum Wirkung zeigten. Roman Schmidt setzte gut positioniert, aber mit laschem Schuss das erste Ausrufezeichen (5.). Für Einheit war es Christian Jordan, der in 9. Minute Heimkeeper Harald Hübner zum ersten Mal prüfte.

Der nächste Wandlitzer Abschluss saß dann. Roman Schmidt bekam an der linken Strafraumseite die Kugel aufgelegt, nachdem sich die Gästeabwehr vergeblich bemüht hatte zu klären (14.). Wandlitz wollte einfach mehr und hatte dabei auch ein wenig Glück, dass die Gäste nicht wirklich Lust versprühten, der Partie eine andere Richtung zu geben.

Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang ließ Manuel Thomas liegen, als er ihm im Eins-gegen-Eins mit Gästekepper Thomas Manteufel die Nerven flatterten und der Ball abgewehrt wurde (38.). Roman Schmidt machte es dann besser. Er stand goldrichtig, nachdem Manteufel einen Kopfball parierte und Schmidt den abgewehrten Ball abstaubte (42.).

Gastgeber auf der Siegerstraße

Mit dem Wiederanpfiff wurde immer klarer, dass Wandlitz auf die Siegerstraße eingebogen war. "Ich glaube schon, dass Grünow keine Lust mehr hatte", war dann die Erklärung von Händler zum Einbahnstraßen-Fußball im zweiten Durchgang. Das Manteufel-Team stemmte sich zwar gegen eine höhere Niederlage, kam dabei aber nur noch selten zur Entlastung. Mit dem 3:0 durch Jan Großer, der Nutznießer eines Fehlgriffs von Torsteher Thomas Manteufel wurde und dann beim Torschuss den leeren Kasten vor sich hatte, war die Partie praktisch beendet (63.).

Die Folgezeit zog sich wie schlechter Nudelteig, in der Wandlitz aber immer noch nicht genug hatte. Zwei sehenswerte Angriffe über Außen mit jeweiligen Pässen in den Rückraum, brachten dann noch die Treffer zum hochverdienten Endstand. Roman Schmidt machte seine dritte Bude (73.) und Pascal Böß, der vom eingewechselten Adrian Fischer aufgelegt bekam, beendete den Torreigen (90.).

Die anstehende Personalfrage beantwortete Matthias Händler kurz und knapp: "Norman Gest, Tobias Freitag und Andreas Baumann verlassen uns aus privaten Gründen. Es sind Neuzugänge im Gespräch, noch ist aber nichts fix. Von der A-Jugend stoßen ja auch noch welche zu uns."

Wandlitz: Harald Hübner – Steffen Philipp Hennig (64. Florian Liebich), Tobias Freitag, Jan Großer, Andreas Baumann – Dennis Plaumann, Nico Rücker (87. Felix Fritzsche), Manuel Thomas, Pascal Böß – Ron Kruggel, Roman Schmidt (84. Adrian Fischer)