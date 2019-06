Holzkohle in Handarbeit

Schnelligkeit gefragt: Beim Sägen des Kiefernholzstammes schafften es die meisten Besucher beim Köhlerfest am Sonntag in Bad Freienwalde, in 29 bis 30 Sekunden mit der Säge durch zu sein. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt und Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wo kann man schon mitten in der Natur ein Fest feiern", sagte Roman Bourwieg, Leiter der Stepahnus-Werkstätten. "Nur in Bad Freienwalde", betonte Moderator Mathias Lillge, bevor er gemeinsam mit den Organisatoren, dem Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde, Ralf Lehmann (CDU), und Pfarrer Björn Ferch das Lied der Köhlerliesel anstimmte. Damit war das Köhlerfest nach dem Waldgottesdienst offiziell eröffnet.

Musikalisch unterhielt die vielen, vielen Gäste, die zu Fuß, mit dem Rad oder mir dem Auto den Weg in die Köhlerei gefunden hatten, der Angermünder Fanfarenzug. Auch die Jagdhornbläsergruppe "Oderbruch" von der Jägerschaft Bad Freienwalde hatten ihren Auftritt. Zuvor brachten sie an ihrem Stand Jung und Alt die Natur näher. "Viele reden über Naturschutz, wir machen etwas für den Schutz der Natur", sagte Uwe Klawitter.

Bereits seit langem haben die Mitarbeiter und Beschäftigten der Stephanus-Stiftung das Köhlerfest vorbereitet. Vor allem in der Woche vor dem Fest, das den Auftakt der Waldwoche markiert und jedes Jahr hunderte Besucher lockt, ging es noch einmal hoch her. Wurden die Bänke gestellt, die Zelte aufgestellt, die Technik installiert. "Damit die Leute das Programm und die Natur genießen können, Kaffee und Kuchen. Sitzen und gucken können, ins Gespräch kommen", freute sich Roman Bourwieg. Vor allem für Familien soll das Fest attraktiv sein – und von denen sah man wirklich eine ganze Menge. Am Stand zum Bogenschießen, bei den Riesen-Seifenblasen, bei der Märchenstunde, beim Basteln oder Schminken. Auch kulinarisch wurden die Festgäste verwöhnt. So zum Beispiel mit dem Wildschweinbraten aus der Grube. An den Ständen gab es neben Honig und Seife auch die Eigenprodukte der Stephanus-Werkstätten.

Und natürlich Holzkohle. Um den Meiler hatte sich Sven Krenkel, wie bereits seit 20 Jahren, gekümmert. In der Nacht zum vergangenen Montag hatte er ihn angesteckt – mit einer Schaufel voll Glut, die dann das Buchenholz aus dem Stadtwald langsam in Holzkohle verwandelte. Unter den wachsamen Augen des Köhlers und seiner zwei Helfer, die den Meiler Tag und Nacht betreut haben.

Der Beginn der Waldwoche an der Köhlerei nutzte am Montag Carolin Schilde, Staatssekretärin im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, um gleichzeitig die Brandenburgischen Waldjugendspiele zu eröffnen. Begleitet wurde sie von Angela Steinmeyer, Fachbereichsleiterin im Landesbetrieb Forst Brandenburg in Potsdam, unter anderem verantwortlich für Waldpäda-gogik.

15 von 30 Oberförstereien im Land Brandenburg beteiligen sich an den Waldjugendspielen. "Wir erreichen damit 6000 Kinder", sagte Angela Steinmeyer. Stets sind es die Drittklässler, die die Waldpädagogik erleben. Bad Freienwalde gehört in diesem Bereich zur Oberförsterei Strausberg, der Landeswald um die Kurstadt wird von Chorin aus verwaltet.

Der Wald als Ökosystem

Seit 20 Jahren gebe es Waldjugendspiele in Brandenburg, seit 23 Jahren in Bad Freienwalde und der Waldarbeiterschule Kunsterspring bei Neuruppin, so die Staatssekretärin. Bad Freienwalde hatte damals noch eine Lehroberförsterei, die damit eine Vorreiterrolle spielte. Die Botschaft sei, ein Bewusstsein zum Wald auszubilden. Die Schüler müssten lernen, Wald als Öko-System zu begreifen. Inzwischen beschränkt sich Waldpädagogik zumindest in der Kurstadt auf die Waldwoche. Die Organisatoren können die Arbeit mit Kindern nur mit Ruhestands-Förstern stemmen.