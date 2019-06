Spannung vor erster Sitzung

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Vor der ersten Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag 19 Uhr im Wandlitzer "Goldenen Löwen" laufen im Hintergrund bereits Gespräche über die Verteilung diverser Vorsitze in den Gremien der Kommunalpolitik. So will die SPD den Gymnasiumsleiter Hartmut Arndt als Vorsitzenden der Gemeindevertretung ins Rennen schicken. Die CDU schlägt Uwe Liebehenschel vor, der das Amt bislang innehatte. Auch bei der AfD gibt es Überlegungen: Fraktionschef Hans-Jürgen Herget wird den ehemaligen Polizeidirektor a.D. Norbert Bury vorschlagen. Seitens der Fraktion Linke, Grüne/UWG gibt es laut Gabriele Bohnebuck keinen Anspruch auf den Vorsitz der Gemeindevertretung oder im Hauptausschuss, obwohl das Bündnis mit acht Gemeindevertretern stärkste Fraktion werden wird. Gleichwohl erhebt die Fraktion Anspruch auf den Ausschuss Umwelt, Energie und Öffentlicher Personennahverkehr, den es in dieser Konstellation bislang nicht gab. Die Linken favorisieren zudem den Vorsitz im Bildungsausschuss. Für die AfD wäre der Vorsitz im Ordnungsausschuss beziehungsweise im Sozialausschuss von Interesse. Oliver Borchert (F.Bg.W.) strebt der Vorsitz im Hauptausschuss an.