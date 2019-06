Von Bingo-Fee bis Handwerker

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wenn bei der Volkssolidarität Bingo auf dem Programm steht, darf eine Frau nicht fehlen: Gisela Harmel. Auch mit 90 Jahren zieht die Fürstenwalderin die Glückszahlen für die Spiele-Runde. "Ist ja nur einmal im Monat, leider", sagt die zierliche Frau mit den weißen Haaren. Seit 1995 ist Gisela Harmel Mitglied der Volkssolidarität, backte unzählige Kuchen und gestaltete die Treffen mit. Darum gehörte sie am Montag zu den sieben Frauen und Männern, die zur Eröffnung der 26. Seniorenwoche ausgezeichnet wurden.

Hans-Christian Karbe, der Vorsitzende des Fürstenwalder Seniorenbeirats, und Bürgermeister Matthias Rudolph hatten zur Festveranstaltung ins Alte Rathaus eingeladen. Seit 25 Jahren gibt es den Seniorenbeirat in der Stadt. "Ich hoffe, dass wir auch noch in fünf Jahren genug Mitglieder dafür finden", sagt Karbe. Gerade wurden die Kandidaten für die nächste fünfjährige Legislaturperiode gewählt. "Sieben müssen es sein, und sieben haben sich bereit erklärt", so Karbe am Rande der Veranstaltung. "Es ist dringend nötig, dass die Arbeit fortgeführt wird", betont Rudolph. Denn der Anteil von Menschen, die ihren 65. Geburtstag bereits gefeiert haben, steigt: Von 22,5 Prozent im Jahr 2009 hat er sich auf knapp 25 Prozent erhöht in der Stadt. Auch von außerhalb würden Menschen nach Fürstenwalde ziehen wollen, um ihren Lebensabend dort zu verbringen, kurze Wege zu Ärzten zu haben. Die Stadt fördere die Seniorenarbeit im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege mit gut 47 000 Euro jährlich, sagt Rudolph. Zudem habe die Sparkasse 10 000 Euro zur Verfügung gestellt, um die Arbeit von 18 Seniorenbeiräten – darunter der Fürstenwalder – zu unterstützen.

Doch nicht nur aufs Geld kommt es an, sondern auch auf viel persönliches Engagement. Eberhard Wegener gehört zu diesen engagierten Menschen. Seit 2016 ist der heute 83-Jährige stellvertretender Vorsitzender des Brandenburger Seniorenvereins Fürstenwalde. Er gestaltet nicht nur Vorträge und kümmert sich um Referenten, sondern hat auch "unseren Treffpunkt renoviert und handwerkliche Arbeiten ausgeführt", würdigt Karbe in seiner kurzen Laudatio.

Kameradschaft pflegen

Auch Gert-Dieter Bietz, Major a. D., bekam Blumen und eine Urkunde überreicht. Seit vielen Jahren ist er im Vorstand der Kameradschaft der ehemaligen Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen Fürstenwalde-Bad Saarow aktiv. Der 70-Jährige organisiert zum Beispiel Veranstaltungen. "Wir wollen die Kameradschaft pflegen, um die Verbindungen nicht reißen zu lassen", sagt er.

Das Miteinander – darum geht es den meisten Gruppen. Und darum geht es auch dem Seniorenbeirat. "Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen der Seniorenarbeit", sagt Hans-Christian Karbe, sei ein Verdienst des seit 25 Jahren bestehenden Beirats. "Man kennt sich und kann Anregungen für die Seniorenarbeit der Stadt geben."