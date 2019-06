Lions Club sammelte 50 000 Euro in zwei Jahren

Sam Dreyster

Strausberg Angesichts des sommerlich-heißen Wetters fragte sich wohl mancher Besucher des Sponsoren-Sommerfests des Lions Club Strausberg am Freitagabend in der Wilkendorfer Golfakademie zu Recht: Ist denn heut’ schon Weihnachten? Das jährliche gemütliche Zusammenkommen der ehrenamtlich aktiven Clubmitglieder und ihrer Unterstützer und Sponsoren unter dem Motto "Binde deinen Karren an einen Stern" stand bereits ganz im Zeichen des diesjährigen Adventskalenders.

Bereits das zehnte Mal werden Sponsoren gewonnen, mit deren Hilfe der Kalender erstellt und pünktlich zum Jahresende verkauft wird. Die Einnahmen von fünf Euro pro Stück kommen dem Lions Pott zugute, aus dem besonders Schulprojekte der Region unterstützt und finanziert werden. "Ohne Sponsoren wäre diese Arbeit für die Region nicht machbar", sagte Clubpräsident Henryk Thielemann. Alle Kalenderinhaber können wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Begonnen hat die Kalender-Aktion im Jahr 2010 mit 2000 Stück und etwa 30 Sponsoren. Dieses Jahr wird die Auflage aufgrund der hohen Nachfrage auf 4500 Stück erhöht, wobei "die 100er-Marke" der privaten und gewerblichen Sponsoren bereits gebrochen wurde. Initiator und heute noch als Activity-Beauftragter mit Hauptverantwortlicher ist Dieter Eisermann, dem an diesem Abend mehr als einmal Applaus gebührte. Gleichzeitig wurde aufgerufen, als Sponsor – ob mit Geldbeträgen oder Sachpreisen – den zehnten Kalender zu unterstützen und als Vertriebspartner einige Exemplare vorzubestellen. Das Motto des Abends spielte gleichzeitig auf die Schulsternwarte des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen an, die mit Mitteln des Lions Potts gefördert wurde. Später gab Initiator und Lehrer Olaf Hofschulz Einblicke in die Entwicklung und Umsetzung des Vorhabens sowie einen Ausblick, was in der Zukunft noch geplant ist.

Einen großen Dank sprach Henryk Thielemann stellvertretend allen Lions-Freunden, Angehörigen und Helfern aus, die massiv zum Gelingen der vielfältigen Aktionen beitragen. Glühwein- und Bratwurstverkauf seien wohl die bekanntesten Beispiele.

Geld kommt der Jugend zugute

"Wir machen unseren Job für die Gesellschaft nicht nur seit vielen Jahren, sondern auch gerne. Lokal, regional und sogar international", sagte Thielemann, der seinen Posten nach zweijähriger Amtszeit an den bisherigen Vize Hardy Gudzinski abgab. Wie Schatzmeister Wilfried Lorenz akkurat protokollierte, konnten in diesen zwei Jahren mehr als 50 000 Euro erarbeitet werden. Fast 40 Schulprojekte zu Themen wie Stressbewältigung, Heimat und vielen anderen mehr seien so unterstützt worden. Neben der Schulsternwarte auch die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg, die Kreismusikschule Märkisch-Oderland, das Kenia-Projekt für Hütten und Wasserversorgung, eine Schule in Tallinn und der RTL-Spendenmarathon.

"Vielen Dank an den Vorstand, alle Angehörigen und besonders meine Frau Katja für die fantastische Unterstützung", sagte Henryk Thielemann. Der neue Präsident Hardy Gudzinski blickte optimistisch nach vorn. "Es ist eine große Freude, der Staffelstab bringt Verantwortung, Verpflichtung und es macht Spaß."