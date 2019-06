Podelzig hat jetzt eine Tagespflege

Ingo Mikat

Podelzig Was lang währt, wird mitunter doch noch richtig gut. Im Gemeindezentrum des Ortes ist am Sonnabend eine neue Tagespflegeeinrichtung eröffnet worden. Die Inhaberin Ulrike Kaiser freute sich, dass nicht nur der Bürgermeister des Ortes, Thomas Mix, die Vorsitzende des Sozialausschusses, Iris Marggraf, und die Landtagsabgeordnete der SPD, Simona Koss, sowie viele Freunde und Verwandte kamen, sondern auch zahlreiche Bürger.

Sie alle interessierten sich für die Gestaltung der neuen Räume und welche Betreuungsmöglichkeiten für ältere Menschen zukünftig in Podelzig angeboten werden. Gemeinsam mit Simona Koss lobte Thomas Mix, dass die schon in vorangegangenen Wahlperioden angeschobene Idee der Einrichtung einer Pflegeeinrichtung jetzt verwirklicht werden konnte. Auf insgesamt 312 vom Lutherstift Frankfurt(Oder) verwalteten und weitervermieteten Quadratmetern der oberen Etage der ehemaligen Schule des Ortes entstanden ein großer kombinierter Essens- und Aufenthaltsraum sowie zwei Ruheräume mit Liegesesseln und ein Ruheraum mit Betten.

Traum vom Ärztehaus platzte

Vor zehn Jahren war der Flügel der einstigen Podelziger Schule saniert worden. Er sollte Landärztehaus werden. Der Traum platzte. Anfang des Jahres fand die die Lutherstift gGmbH als Träger mit Ulrike Kaiser einen Partner, der dem Flügel nun doch noch Leben einhaucht. Die Vorstellungen von der Hausarztpraxis und den Niederlassungen mehrerer Fachärzte im Obergeschoss, Physiotherapie-Praxis und Sanitätshaus, die das Angebot im Ärztehaus ergänzen sollten, ließen sich aufgrund des Ärztemangels nicht umsetzen.

Die nun gefundene Lösung dürfte jedoch ebenso gut ankommen. Die Aufenthaltsräume der nun geschaffenen Tagespflege ergänzen ein Büro, ein großer Mehrzweckflur, moderne behindertengerechte sanitäre Einrichtungen und Pflegebäder sowie eine Küche. Platz ist für 15 Gäste. Zehn Anmeldungen liegen bereits vor. Die Betreuung der älteren, pflegebedürftigen Menschen erfolgt wochentags von 8 Uhr bis 16 Uhr, inklusive Verpflegung. Mittagessen kochen die Tagesgäste gemeinsam mit ihren Betreuern. Das dient, wie die Chefin erklärt, auch der Erhaltung der Selbstständigkeit der älteren Menschen.

Auf Wunsch holen die Mitarbeiter die Tagespflegegäste mit einem eigenen Kleinbus von zu Hause ab, bringen sie nach Podelzig und abends wieder zurück. In der Regel tragen bei Pflegebedürftigkeit die Pflegekassen 90 Prozent der anfallenden Betreuungskosten. "Ältere Menschen können in ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben", macht Ulrike Kaiser die Vorteile deutlich. "Sie müssen ihr zu Hause nur zeitweise verlassen. Gleichzeitig bieten wir pflegenden Angehörigen eine große Entlastung. Vielen ermöglicht unser Angebot, erstmals seit langer Zeit wieder eine geregelte Arbeit aufzunehmen."

Ulrike Kaiser erfuhr schon in jungen Jahren, als sie als 14-jährige Jugendliche ihre 91-jährige Oma mitpflegte, wie wichtig die Betreuung von Pflegebedürftigen ist. Nachdem ihr Wunsch, Krankenschwester zu werden, an einem Gesundheitstest scheiterte, entschied sie sich für eine berufliche Ausbildung in der Altenpflege. Es folgten eine Tätigkeit in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) und verschiedene berufliche Qualifikationen, unter anderem in der Geronto-Psychiatrie, sowie 2009 eine Pflegedienst- und Heimleiterausbildung. Nach neun Jahren Tätigkeit als Pflegedienstleiterin arbeitete sie seit 2017 als Selbständige beim medizinischen Dienst.

Vier Frauen sind für Gäste da

Mit der Eröffnung ihrer eigenen Betreuungseinrichtung erfüllt sich für die engagierte Altenpflegerin ein lang gehegter Traum. Anlässlich der Einweihung der neuen Räume in Podelzig bedankte sie sich unter anderem beim Planungsbüro Jenner & Partner, beim Klempner Both, bei der Schmiede & Bauschlosserei Lutz Boos, dem Fliesenleger Steffen Müller, dem Unternehmensberater Steffen Reim sowie ihrer Freundin und neuen Mitarbeiterin Antje Dämpfert. Zum zukünftigen Podelziger Betreuungsteam gehören neben der Chefin und Antje Dämpfert Cathleen Gliesche und Beata Przyzbliska sowie als Maskottchen der große, kuschelige liebenswerte Hund "Balou", ein japanischer Akita, der den Tagesgästen ein willkommener Begleiter sein wird.