Behnen bleibt Ortsvorsteher von Prädikow

Nadja Voigt

Prädikow (MOZ) Der alte und neue Ortsvorsteher vom Prötzeler Ortsteil Prädikow heißt Andreas Behnen. Der pensionierte Landwirt konnte seinen Posten bei der Stichwahl verteidigen. Gegen ihn war Unternehmer Andreas Schröck aus Prädikow angetreten. "Aber nicht gegen Andreas Behnen, sondern für das Dorf", wie er im Vorfeld immer wieder betonte.

Zur Stichwahl war es gekommen, weil es bei der Kommunalwahl im Mai mit Andreas Behnen, Andreas Schröck und Carl Gremse gleich drei Bewerber um den Posten des Prädikower Ortsvorstehers gab. Die absolute Mehrheit verfehlte der Amtsinhaber mit vier Stimmen nur ganz knapp, weshalb er nun aber noch einmal gegen den Kandidaten mit den zweitmeisten Stimmen in die Stichwahl musste.

Nun hatten die 182 Wahlberechtigten am Sonntag also noch einmal die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Entweder per Briefwahl oder im von 8 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum. Auf Andreas Behnen entfielen dabei 84 Stimmen, auf Andreas Schröck 46. Die erforderliche Mehrheit betrug 66 Stimmen. Die Zahl der gültigen Stimmen betrug 130, eine Stimme war ungültig. Die Zahl der Wähler lag somit bei 131.

Versöhnliche Worte

Am Wahltag fielen bei beiden Kandidaten versöhnliche Worte, wie Andreas Behnen berichtet. "Wir hatten ein sehr nettes Gespräch und sind uns einig, zum Wohl der Gemeinde zu agieren." In diesem Zusammenhang kündigt der neue Ortsvorsteher an, sich für die Infrastruktur einsetzen zu wollen. Wege und Bürgersteige liegen im dabei besonders am Herzen. Bei den Bürgern bedankte sich Behnen auch für die sehr hohe Wahlbeteiligung. Die hohe Zahl an Stimmen habe ihn erfreut und überrascht. Bei den Kommunalwahlen gingen von den 182 Einwohnern 140 an die Urne, am Sonntag waren es ähnlich viele. "Das zeigt, dass sich die Bürger dafür interessieren, wer die Kommunalpolitik gestaltet", sagte Andreas Behnen am Montag dieser Zeitung.