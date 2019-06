Brückenschlag gefeiert

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Zum Projektauftakt hatten die Partner auf deutscher und polnischer Seite – das Amt Barnim-Oderbruch und die Landschaftsparkverwaltung (Zespol Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego) – am Montag in das Theater am Rand in Zollbrücke geladen. Einen Tag lang wurde dort über die Europabrücke zwischen Neurüdnitz und Siekierki diskutiert. Mit dabei der Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, Stefan Ludwig (Linke), der Vizemarschall aus Szczecin (Stettin) Jaroslaw Rzepa sowie die Vertreter der Gemeinden Cedynia und Mieskowice, der Polnischen Bahn, der Schifffahrtsdirektion, der Architekturbüros und des Landkreises.

Seit 2012 gibt es Ideen, das Technische Denkmal, das Polen und Deutschland verbindet, touristisch zu nutzen. Es sei die beste Entscheidung, entgegen anfänglichen Bedenken, die polnische Landschaftsparkverwaltung miteinzubeziehen, sagte Amtsdirektor Karsten Birkholz, der die ganztägige Veranstaltung moderierte. Adam Zarzycki, Bürgermeister von Cedynia, lobte den Verwaltungschef für seinen langem Atem. Auch Vizelandrat Rainer Schinkel sprach beiden Partnern Dank und Anerkennung für ihre Beharrlichkeit aus.

Denn wo zunächst Draisinen rollen sollten, passierte lange Zeit nichts. Bis dann auch noch ein brütender Uhu das Projekt ins Wanken brachte. Der soll nun durch einen Ersatznistplatz ins Projekt miteinbezogen werden, hieß es am Montag im Theater am Rand. Jaroslaw Rzepa betonte, wie viel Potential für beide Länder in dem durch europäische Mittel geförderten Interreg-Projekt steckt. "Ich wünsche, dass die Brücke uns nie wieder trennt, sondern nur noch verbindet", so der Vizemarschall. "Es ist ein wunderschönes Stück Europa, das hier entwickelt wird", sagte Stefan Ludwig. Aus der Sackgasse werde ein Durchgangsbahnhof, gebrauchte der Minister ein Bild. So würden die Metropolregionen Berlin und Stettin verbunden.