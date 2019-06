Leerer Anleger am Bollwerk

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Viele Schwedter wollen wissen, wann die MS Uckermark wieder fährt. Sie vermissen einen regulären Fahrplan.

Die Anlegestelle der MS Uckermark an der Schwedter Uferpromenade liegt seit Langem verwaist. Ein schwarzer Aufsteller bietet Kontakt zu einer Handy-Nummer. Spaziergänger, Erholungsuchende und MOZ-Leser fragen sich: Wann ist die Fahrgastschifffahrt wieder unterwegs? Die Märkische Oderzeitung hat sich mit Schiffseigner Dieter Wunsch in Verbindung gesetzt. Er ist weit und breit der einzige Betreiber eines Motorschiffes für viele Passagiere und hat die Lizenz, auf der Oder zu fahren.

"Alle vier Jahre muss die MS Uckermark zur großen Inspektion. Das passiert gerade und ist noch nicht abgeschlossen. Das Schiff liegt im Trockendock in Berlin", sagt Dieter Wunsch und verspricht: "Am Montag oder Dienstag könnte ich mit der Uckermark wieder in Schwedt sein." Wie er erklärt, wurde bei der Inspektion am Schiffskörper per Ultraschall gemessen, ob es durch das Wasser zu Schäden an der Stahlwand gekommen ist.

Das Schiff ist 38 Jahre alt und hat einen neuen Anstrich bekommen. Auch die Hydraulikpumpe musste repariert werden. "Viele Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ich bin bis nach Prag gefahren, um welche zu besorgen", sagt Dieter Wunsch. Er ist 78 Jahre alt, wohnt in Berlin und betreibt die Fahrgastschifffahrt in Schwedt als Hobby. "Eigentlich brauche ich die Einnahmen vom Schiff nicht. Ich kriege Rente. Aber mein ganzes Leben war ich Schiffsführer, komme nicht weg vom Wasser."

1994 hat Wunsch mit der Fahrgastschifffahrt in Schwedt begonnen. Da hatte er schon einen Teil seines interessanten Arbeitslebens hinter sich. Dazu zählte auch das Überführen von Minensuchbooten für die Marine. Für viele Schwedter ist die Situation ohne regulären Fahrplan am Bollwerk nicht zufriedenstellend. Wie aus dem Rathaus zu vernehmen ist, fällt es der Stadt schwer, einen neuen Anbieter für Schifffahrten zu gewinnen. Das Geschäft ist nicht einträglich. Dieter Wunsch sagt: "Bei 30 000 Einwohnern kommt nicht genug Kundschaft für einen regulären Fahrplan zustande."