Briefkasten im Wartungsstau

Kerstin Ewald

Seefeld Hier klemmen meine Krankmeldungen und auch die Anträge meiner Kunden, die auf ihre Versicherungspolicen warten", meint Karsten Voß, der gerade mit seinen beiden Hunden unterwegs ist. Er ist einer von vielen Seefeldern, die sich seit fast zwei Wochen um ihre Post im zeitweise stillgelegten Briefkasten in der Seefelder Eichenstraße sorgten. Wenige Minuten später biegt endlich der Mitarbeiter vom Technischen Service um die Ecke. Er öffnet den Kasten recht mühelos, leert die Briefe in den Postsack und schmiert das Schloss.

Voß war nicht der einzige, der sich bei den Servicestellen beschwerte. Auch Marion Haseloff, Seefelder Geschäftsfrau, meldete den verwaisten Briefkasten in der Werneuchener Poststelle. Zweimal rief sie auch bei der Nummer in Bonn an, die die auf dem Briefkasten steht. Inzwischen hatte jemand einen informellen Zettel an den Kasten geklebt. "Ich bin übervoll. Post fährt seit 4. Juni 19 nur vorbei", stand darauf. Jana Voß, ebenfalls Seefelderin, hatte Briefe von ihrer Berliner Arbeitsstelle in den fraglichen Briefkasten gesteckt. Sie schaltete schließlich das Werneuchener Ordnungsamt zu.

Auch für den technischen Post-Mitarbeiter, der vor Ort für Abhilfe sorgte, war der Fall recht ungewöhnlich. Schäden wie dieser sollten binnen 24 Stunden behoben werden. Eine Fehlerquelle könnte schlechte Kommunikation mit den Subunternehmen sein, lautete seine Vermutung. Ein Mitarbeiter in der Berliner Pressestelle versprach, nach der Fehlerquelle zu forschen.