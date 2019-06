Das CTK in Cottbus wird Uni-Klinik

Andrea Hilscher

Cottbus (LR) Da muss selbst Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Moment schlucken: Satte 1,1 Milliarden Euro wird es kosten, in Cottbus eine medizinische Hochschulausbildung auf die Beine zu stellen. Rund 400 Millionen Euro sollen davon in neue Hörsäle und Labore fließen. Zwischen 1000 und 1500 neue Jobs müssen geschaffen werden – ein ordentliches Stück Arbeit. "Aber wir wollen möglichst schon im Wintersemester 2023/24 die ersten hundert Medizinstudenten an der BTU begrüßen", hofft Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD). Im Jahr 2029 soll der Aufbau der Universitätsmedizin in der Lausitz dann abgeschlossen sein, wie Woidke und Münch am Montag in Cottbus ankündigten.

Das Medizinstudium ist eine komplexe Angelegenheit: Gelehrt und gelernt werden soll an der BTU an den Standorten Cottbus und Senftenberg. Uni-Klinik wird das Carl-Thiem-Klinikum (CTK), das bereits jetzt mit den Krankenhäusern der Region über Ausbildungs-Kooperationen spricht.

CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann: "Für uns alle ist das eine riesige Chance. Wir brauchen dafür personellen Aufwuchs im medizinischen und pflegerischen Bereich." Die Gewinnung von Fachkräften sei aber für eine Uni-Klinik bedeutend einfacher als für ein normales Lehrkrankenhaus. "Wir hoffen auf viele neue Köpfe, und wir hoffen auf Klebeeffekte", sagt Brodermann. Er ist überzeugt: Angehende Mediziner, die in Brandenburg studieren, binden sich an die Region und bleiben. "So verbessern wir auch die medizinische Versorgung in der Fläche", sagt Landeschef Woidke.

Die neue Universitätsmedizin entsteht unter dem Dach des Lausitzer Gesundheitscampus, in den auch die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin und die Potsdamer Ernst-Bergmann-Klinik einbezogen sind. Das Leuchtturmprojekt soll im Rahmen des "Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen" angeschoben werden. Noch im Juni soll ein erstes Eckpunkte-Papier vorgelegt werden.