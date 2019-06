Bekenntnis zur Kinder-Nachsorgeklinik

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Investor Peter Fritz hat bekräftigt, dass in seinen Bau am Straussee die Klinik aus Bernau einziehen soll.

Wir wollen hier in anderthalb Jahren die Kindernachsorgeklinik eröffnen. Daran hat sich nichts geändert." Mit diesen Worten hat Investor Peter Fritz bei einem Vor-Ort-Termin auf dem dafür vorgesehenen Grundstück am Straussee mit Vertretern des Energiekonzerns Eon/Edis in der vergangenen Woche Zweifel aus dem Weg geräumt, wonach der Bau einem anderen Mieter zur Verfügung gestellt werden könnte.

Die Verhandlungen laufen weiter

Die Zweifel waren Ende April von der Gesellschafterversammlung der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg gGmbH geäußert worden. In einer Pressemitteilung hatte sie verlauten lassen, dass noch kein Mietvertrag für die neuen Gebäude in Strausberg geschlossen sei. Außerdem habe Peter Fritz, der den Bau über seine und die Stiftung seiner Frau Ingeborg mit 20 Millionen Euro finanziert, eine zuvor nicht vereinbarte Beteiligung an den Baukosten in Höhe von fünf Millionen Euro gefordert. Vereinbart gewesen sei nur, dass die derzeit noch in Bernau beheimatete Klinik die für die Innenausstattung benötigten fünf Millionen Euro aufbringen soll.

"Die Verhandlungen über den Mietvertrag laufen weiter", betonte Peter Fritz beim Termin mit Eon, bei dem der Stiftung eine Spende von 5000 Euro übergeben wurde. Er sei guter Dinge. Klinik-Geschäftsführerin Sandra Bandholz erklärte auf Anfrage der MOZ selbiges. "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg", sagte sie am Montag.

Unterdessen laufen die Bauarbeiten auf dem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück am Straussee auf Hochtouren. Die Wände für das erste von drei Geschossen des Beherbergungstraktes der Klinik sind bereits hochgezogen, wie Stiftungsvorstand Hubert Handke erklärte. Auch er ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass das Projekt klappt. "Alles Geld, was die Stiftung einnimmt, soll laut Stiftungszweck für die Kindernachsorgeklinik verwendet werden." Damit die Klinik wie geplant im Januar 2021 in Strausberg ihren Betrieb aufnehmen könne, müsse bis Herbst 2020 alles fertig sein. "Die Klinik muss ja noch mit ihrem Mobiliar einziehen", sagte Handke. "Wir freuen uns, dass die Kapazitäten der Klinik mit dem Bau in Strausberg erweitert werden können", betonte Fritz. Eine vergleichbare Einrichtung für krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Kinder gebe es von Leipzig bis zur Ostsee nicht.

Während in Wassernähe die Beherbergungsgebäude entstehen, sind die Erd-Vorarbeiten für Gastronomie, Sporthalle, Therapiebad, Behandlungsräume und Schulräume für Geschwisterkinder der Patienten im westlichen Bereich des Grundstücks in vollem Gange. Dank der Erfahrungen der Kindernachsorgeklinik in Tannheim, die dieser als Vorbild dient, sei an vieles gedacht worden, sagte Fritz.

Baustraße durch Wald geplant

Eine größere Hürde steht dem Projekt noch bevor. Fritz hatte sich verpflichtet, den bisher unbefestigten Amselweg von der Umgehungsstraße bis zur Klinikeinfahrt als ordentliche Straße auszubauen, mit Neuverlegung aller benötigten Leitungen – auf Kosten der Stiftung. "In dieser Zeit müsste der Bau ruhen, da eine Zufahrt zur Baustelle nicht möglich wäre", sagte Handke. Man habe daher eine Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises beantragt, ein kurzes Stück durch den Wald, das zur Straße Turmgestell mit Zufahrt zur Umgehungsstraße führt, zu öffnen. Über den Weg würde als Bodenschutz eine Plane mit verdichtetem mineralischen Material gelegt. Landkreissprecher Thomas Berendt sagte, die Prüfung des Antrags stehe noch aus.