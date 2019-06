Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am 4. Juli gibt es eine sportliches Highlight in der Stadt. Zum 40. Mal startet die Internationale Oderrundfahrt und zum ersten Mal wird ein Rennen rund um Seelow ausgetragen. Damit erfolgt der Auftakt zum dreitägigen Sportevent. Um 15.30 Uhr startet das erste Rennen "Elite Männer" – zehn Runden mit insgesamt 72,5 km. Start ist in der Küstriner Straße, Höhe Sparkasse. Im zweite Rennen "Elite Männer", das um 17.15 Uhr startet, sind 116,0 km zu absolvieren.

Stadt und Sewoba vergeben den Preis "Großen Preis der Stadt Seelow". Zum Start der ersten Etappe werden 120 Fahrer aus 20 Teams erwartet. Sie kommen u.a. aus Luxemburg, den Niederlanden, China und Deutschland. Der Puschkinplatz ist Zentrum der Etappe. Die Teamvorstellung beginnt gegen 16 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 20 Uhr geplant. Die Bürger sind aufgerufen, die Radsportler auf dem Marktplatz zu begrüßen.