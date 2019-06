Das Schloss sehen und fühlen

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Es sieht richtig edel aus. In matten Braun- und Bronzetönen gehalten, erhebt sich das Schloss des Reichsfreiherren Otto I. von Schwerin auf einem sandsteinernen Sockel. Im Maßstab 1:100 hat es in der Kunstgießerei von Wilfried Hann im Ortsteil Wegendorf Gestalt angenommen, wurde im Vorfeld an Hand von Details aus vorhandenen Vorlagen von Verena Hann in Styropor gefertigt und schließlich millimeterdünn gegossen.

Nun steht es dort, wo einst der Schlosshof war – GPS-gesichert. Wo des großen Kurfürsten erster Minister, Oberpräsident des Geheimen Kurfürstlichen Rates, 1657 begonnen hatte, den dort befindlichen Sitz derer von Krummensee abzureißen und ein Schloss nach seinem Gusto zu errichten. Wo die vier Kurprinzen herumgetobt haben mögen, als Kurfürst Friedrich Wilhelm sie in die erzieherische Obhut Schwerins gegeben hatte – darunter auch Friedrich, später 1. Preußenkönig, der Altlandsberg 2008 als seinen Sommersitz erwarb.

Dreiflügelige Anlage vorstellbar

Zwischen Gutshaus und Schlosskirche ist dieser kleine Meilenstein im großen Schlossgut-Gesamtprojekt zu sehen. Ein Schloss zum Anfassen, an dem auch die Fingerkuppen blinder Menschen mittels der von Braille entwickelten Punkt-Schrift lesen können, dass sie die Umrisse des Altlandsberger Schlosses um 1670 vor sich haben und auf historischem Boden stehen.

Wer bisher bei einer der zahlreichen Baustellen-Führungen durch Mitglieder der Fördergesellschaft Schlossgut noch Schwierigkeiten hatte, sich den nicht mehr sichtbaren Baukörper vorzustellen, kann dank der Initiativen des genannten Vereins nunmehr nachvollziehen, wo sich die dreiflügelige Anlage mit 28 Räumen und Prunksaal etwa befunden haben muss: die nach dem großen Brand 1757 an selber Stelle wiedererrichtete Schlosskirche markiert den äußeren rechten Vorposten.

Unterschiedliche Pflasterung auf den gegenwärtig noch nicht fertig gestellten Bereichen soll es Besuchern zudem weiter erleichtern, Lage und Größe des Schwerinschen Schlosses nachempfinden zu können. Das am Sonntag von Angelika Zienert aus dem Vereinsvorstand und der jungen Altlandsberger Schülerin Josephine enthüllte Schlossmodell aber bietet die eigentliche Grundlage.

Projekt der Fördergesellschaft

Es ist das mittlerweile dritte Projekt der Fördergesellschaft, für das der Verein zweieinhalb Jahre Geld sammelte und einwarb, wie Vorsitzender Detlef Börold am Übergabetag berichtet. 34 maßgeblich durch Frank Ruppersberger gestaltete Baustellen-Führungen trugen dazu bei, sieben weitere Veranstaltungen mit Standbetreuung und Gesprächen, Kleinspenden in der Stadtinfo und solche von 20 bis 1500 Euro, die das künstlerische Modell zu 80 Prozent finanzieren halfen.

Es ist kein technisches Modell, das der Kunsthandwerker Hann geschaffen hat, wenn auch "Segnungen der Neuzeit wie 3-D-Drucker oder Scanner", wie er sagt, daran beteiligt waren. Es biete quasi "Handschriftlichkeit" und solle die "Imagination einst Vorhandenens erzeugen", ein "charmantes Bild von Altlandsberg" für Besucher und Bürger. Auch wenn das Schloss "etwas bei Regen eingelaufen" scheint, wie die amüsante Darstellung des Laientheaters TiG interpretiert.