Grundschüler sind jetzt Retter in spé

Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) Ich lerne helfen". So sind die Projekttage überschrieben, die seit Montag an der Alt Zeschdorfer "Schule im Grünen" stattfinden. In zehn klassenübergreifenden Gruppen erforschen die Grundschüler vor der Zeugnisübergabe am Mittwoch, wie man sich und anderen in Notsituationen helfen kann und soll.

"Wir haben dafür viele Kooperationspartner gewinnen können", sagt Schulleiterin Ilona Hildebrandt dankbar. Als Erste hatten die Frauen und Männer um den Alt Zeschdorfer Ortswehrführer Jens Buchholz ihre Hilfe angeboten. Die acht Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr wurden von je drei Feuerwehrleuten aus der Trepliner und Mallnower Wehr dabei unterstützt, den Mädchen und Jungen im und am Gerätehaus am Ortsrand Grundkenntnisse im Brandschutz und zum Verhalten beim Ausbruch eines Feuers zu vermitteln.

Dass "die eigene Sicherheit vorgeht" war dabei für den 10-jährigen Elia eine wichtige Erkenntnis. Und Erstklässlerin Lilia (7) will sich die fünf W-Fragen, die man beim Absetzen des Notrufes 112 beantworten soll, unbedingt merken.

Wie man einen Handfeuerlöscher richtig bedient, zeigten Andreas Böttcher, Maik Weinhold und Gerd Werner von der Freiwilligen Feuerwehr Mallnow mit Löschern, die die Firma FeuTec kostenfrei zur Verfügung stellte.

Nicht nur die Feuerwehrleute, auch Ehrenamtler aus der Frankfurter Katastrophenschutzeinheit des DRK opfern zwei Vormittage Zeit, um den Grundschülern zu zeigen, wie man Erste Hilfe leistet. So übte Monika Kursawe, die als Sozialarbeiterin in einer Frankfurter Wohngruppe arbeitet, am Montag mit den Mädchen und Jungen das Anlegen von Verbänden. Michael und Phillipp Schillert von der Frankfurter Berufsfeuerwehr ließen die Schüler am Dummy Herzdruckmassage machen. "Stellt euch vor, eure Oma ist in der Küche umgefallen", machte Phillipp Schillert (29) das Geschehen realitätsnah.

Im Klassenraum der Drittklässler hatte Bundespolizist Roland Valentin eine Modellbahnanlage aus der Frankfurter Inspektion aufgebaut, um anschaulich zu machen, warum gilt: "Wenn eine Schranke rot blinkt, muss man stehen bleiben!" Auf Bitten mehrerer Busfahrer hatte der Bundespolizist in seinen Sicherheitsunterweisungen auch das Thema "Verhalten im Bus und Zivilcourage" aufgenommen. Wer durch "Remmidemmi" im Bus den Fahrer ablenkt, gefährdet sich und seine Mitschüler, so die Ansage.

Ums Retten aus dem Wasser geht es den Helfern aus dem in Alt Zeschdorf ansässigen Verein Paramedic Brandenburg, die am Strandbad mit den Schülern übten. Heute gesellen sich noch Rettungskräfte aus dem Seelower THW-Ortsverband und Polizei-Hundeführerin Susan Müller mit ihrem Spürhund für Demonstrationen dazu, kündigt Lehrerin Ina Hildebrandt an, die die Projekttage koordiniert hat.