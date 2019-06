Löschzug Fürstenberg hat die Feuerprobe bestanden

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Das ist gleichzeitig so eine kleine Generalprobe für den 130. Geburtstag und damit wohl für den letzten dieses Löschzuges, denn 2021 soll ja dann die neue Feuerwache in Betrieb gehen, wo wir mit dem Löschzug Innenstadt einen gemeinsamen Löschzug bilden", meinte Stippi mit etwas bedrückter Stimme. Wer Bernd Wilsky – so sein richtiger Name – kennt, weiß, dass sein Herz für Fürstenberg schlägt und umso mehr freute sich der Vorsitzende des Traditions- und Feuerwehrvereines des Löschzuges Fürstenberg/Oder über das bunte Programm für dessen 129. Geburtstag am Wochenende.

Zahlreiche Aktivitäten waren von der Jugendfeuerwehr und den Einsatzkräften vorbereitet worden. Zudem gab es eine Kletterwand und die Gulaschkanone, für deren volle Kessel die Kameraden der Einsatzabteilung sorgten. Brandbekämpfung durch die Jugendfeuerwehr stand auf dem Plan, genauso, wie ein Höhenrettungseinsatz der Werkfeuerwehr von ArcelorMittal und technische Hilfeleistungen durch die Einsatzabteilung des Fürstenberger Löschzuges. "Wir sind ganz gut aufgestellt, sowohl bei den Einsatzkräften als auch beim Nachwuchs", sagte Sven Koch. Der stellvertretende Löschzugführer und stellvertretende Wehrführer von Eisenhüttenstadt verwies auf 45 Einsatzkräfte, 17 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung und rund 20 Kinder und Jugendliche und ist glücklich darüber, dass sich vor allem die Zahlen der Einabteilung seit mehr als 20 Jahren auf konstantem Niveau bewegen. "Es ist allerdings problematischer geworden, die Kameraden für Einsätze bei ihrem Arbeitgeber loszueisen. Nicht alle unterstützen das ehrenamtliche Engagement, wie wir uns das wünschen würden", ergänzte er und sprach allein in diesem Jahr von bereits 85 Einsätzen.

Jugendcamp in Frankreich

Wie ein solcher Einsatz ablaufen kann, zeigte ein vermeintlich brennender Holzschuppen bei einer Übung. Minuten nachdem das Feuer ausgebrochen war, hatte irgendjemand die Feuerwehr angerufen. Die Sirene ertönte und Minuten später war das Blaulicht zu sehen und das Sondersignal zu hören. Aus dem kleinen Tanklöschfahrzeug sprangen sechs Jugend-Feuerwehrleute, nahmen kurz das Terrain und den Brand in Augenschein und wussten, was zu tun ist.

Scheinbar automatisiert liefen die Vorbereitungsarbeiten bis zum ersten "Wasser marsch-Kommando" ab. Taktik ist bei der Feuerbekämpfung gefragt und diese hatte der Truppführer im Griff. Mit Unterstützung eines zweiten Löschfahrzeuges war der Brand schnell gelöscht, der Schuppen allerdings auch fast restlos niedergebrannt.

Mit Applaus bedachten zahlreiche Schaulustige den Einsatz der jungen Feuerwehrleute, die sich übrigens nicht nur auf die gemeinsamen Aufgaben und einen späteren Einsatz in der Einsatzabteilung freuen, sondern vor allem die Kameradschaft und die Abwechslung loben. So geht es im Sommer zum Beispiel für einige, wie Hannah Karge nach Frankreich in ein internationales Jugendcamp. Gemeinsam mit dem Feuerwehrnachwuchs aus der Partnerstadt Saarlouis werden die Fürstenberger Kids einen Teil ihrer Ferien in Saint Nazaire an der Atlantikküste verbringen und jede Menge Aufregendes erleben und sehen.

In die Geschichte von Feuerwehr und Löschtechnik konnten Neugierige im Technik- und Feuerwehrmuseum eintauchen. Mit Musik von DJ Mathias klang der Abend aus.