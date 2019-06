Thomas Kühl will Bürgermeister für alle Müllroser sein

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) In der Müllroser Druckerei geben sich am Montag die Gratulanten beinahe buchstäblich die Klinke in die Hand. "Mit solch einer Reaktion hatte ich nun gar nicht gerechnet", ist Thomas Kühl sichtlich überrascht. Den ganzen Tag über kommen Bürger in den Betrieb, dem er als Geschäftsführer vorsteht, um ihm zum Wahlerfolg zu gratulieren, viele mit Blumen. Denn seit dem frühen Sonntagabend steht es fest: Thomas Kühl, angetreten für die Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose (PWM), wird für die nächsten fünf Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister in Müllrose sein. Noch ist er es nicht, noch ist Detlef Meine (parteilos) im Amt. Mit der kons­tituierenden Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni ist dann Thomas Kühl Bürgermeister.

Dank an die Wähler

"Ich freue mich sehr über die Wahl", sagt der 51-Jährige. Laut vorläufigem Endergebnis genau 1054 Wähler hatten am Sonntag in der Stichwahl für ihn gestimmt – 13 Müllroser weniger als bei der Kommunalwahl vor drei Wochen. Allerdings: Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag auch nur bei 41,3 Prozent – am 26. Mai hatte sie noch 62,5 Prozent betragen. Letztlich hat Thomas Kühl in der Stichwahl 63,8 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können (seine Quote am 26. Mai: 42,6 Prozent).

"Ich danke allen Müllrosern, die mir ihre Stimme gegeben haben, sehr herzlich", betont Thomas Kühl. Er freue sich sehr auf die kommenden fünf Jahre. "Ich möchte ein guter Bürgermeister sein für unsere Stadt und für die Müllroser, und zwar für alle Müllroser." Und: "Ich denke, dass wir als PWM gemeinsam mit allen anderen Stadtverordneten viel erreichen werden für unsere Stadt."

Zu den nun anstehenden Aufgaben in der Stadtpolitik möchte er sich noch nicht detailliert äußern. "Nicht ich allein werde die Schwerpunkte der Arbeit der SVV setzen, sondern meine Fraktion und die anderen Fraktionen", erklärt der Unternehmer. "Jetzt wartet erst einmal viel Vorbereitungsarbeit auf mich." Und dann wird er doch noch konkret: "Eine der ersten Sachen, die ich durchsetzen möchte, ist die größere Bürgerbeteiligung. Einwohnerfragestunden auch in den Sitzungen der Ausschüsse – das wollen wir als PWM schnellstmöglich zur Beschlussfassung bringen."

Arbeit zum Wohle der Stadt

Der Zweitplatzierte, Reno Hölzke vom Bündnis Müllrose, hat dem Gewinner gleich am Montagmorgen zum Sieg gratuliert. Mit 599 Stimmen gegenüber 460 vor drei Wochen konnte er sein Ergebnis sogar noch deutlich steigern. Das waren 36,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen (26. Mai: 18,4 Prozent). "Es ist schön, dass dann doch noch so viele Müllroser zur Stichwahl gegangen sind", sagt er. Nach den Erfahrungen der letzten Wahlen hätte man mit weniger rechnen können. "Ich werde als Stadtverordneter weiter meinen Beitrag zum Wohle der Stadt leisten, und zwar ausschließlich zu Wohle der Stadt", betont er. Er freue sich "auf spannende fünf Jahre mit großen Herausforderungen".