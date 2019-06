Philipp Hennig führt PARTEI-Fraktion

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die PARTEI geht als eigenständige Fraktion in die künftige Stadtverordnetenversammlung, die sich am Donnerstag konstituiert. Bei den Kommunalwahlen hatte die Satirepartei 3,6 Prozent der Stimmen und damit erstmals zwei Sitze errungen. Anschließend fanden Gespräche mit anderen Parteien statt, um Bündnisse auszuloten, darunter mit den Grünen. "Doch wir wollten nichts überstürzen und uns erst einmal alles anschauen. Man heiratet ja auch niemanden von der Bank weg", erklärt Philipp Hennig, der neben PARTEI-Kollegin Cindy Rosenkranz in das Stadtparlament gewählt wurde und den Fraktionsvorsitz übernehmen wird. Die ersten Wochen werde man nutzen, um sich einzuarbeiten. Anschließend sollen erste Punkte aus dem Wahlprogramm umgesetzt werden. Ganz oben auf der Todo-Liste stehe der Namenszusatz Weltstadt für Frankfurt (Oder). "Alles andere baut dann darauf auf", so Hennig, der verspricht: "Wir werden unserem eigenen Stil treu bleiben."