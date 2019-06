Neue Bestzeit nach 100 Kilometern

Torsten Richter

Biel Der Brandenburger Torsten Richter lief neulich zum 9. Mal beim Bieler Nachtlauf mit. Knapp 1000 Läufer aus 18 Ländern gingen beim weltweit größten 100-Kilometerlauf an den Start: beinah 700 erreichten das Ziel. Die 79-jährige Sigrid Eichner lief die Strecke in 15:54 Stunden und ließ 170 Läufer/innen hinter sich. Der Sieger benötigte um die 7 Stunden, andere Sportler 16 und mehr Stunden.

Der Nachtlauf begann wie immer um 22 Uhr. Es war windig und regnerisch - der Regen blieb bis 4 Uhr, der Wind blieb den Aktiven bis 3 Uhr erhalten. Danach gab es mit 12 Grad optimale Laufbedingungen.

Richter lief 2017 mit 8:56 Stunden auf den 23., im Vorjahr mit 8:58 Stunden auf den 29. Platz. Sich so weit vorn in der Rangliste zu platzieren, plante er auch für 2019. Unter neun Stunden war sein erstes Ziel, unter 8:55 Stunden sein eigentliches Vorhaben.

Zum ersten Mal hatte der Brandenburger eine eigene Fahrradbegleitung dabei, die ihm die Verpflegung und Wechselbekleidung transportierte und für die nötige Motivation sorgte. Er versprach sich einen Vorteil, konnte er doch so an den Versorgungspunkten weiter laufen und Zeit sparen. Nach 38 Kilometer erreichte er die erste Zwischenzeitnahme in Oberamsern. Mit 3:10 Stunden (34. Platz) war er gegenüber 2017 und 2018 eine Minute schneller.

Aufgrund des fehlendes Lichts ist das Laufen in der Nacht schwieriger, die Konzentration muss unweit größer sein, auch das Zeitgefühl ist anders und die Anstiege mit knapp 800 Höhenmetern hatten es ebenfalls in sich. Sein Lauf verlief gut, nach 4:17 Stunden erreichte er die Hälfte der Strecke. Nach weiteren sechs Kilometern kam die größte Verpflegungsstelle in Kirchberg. Diese zweite Kontrollstelle erreichte er nach 4:47 Stunden, schon auf Platz 20 liegend.

Dort wechselte er sein nasses Shirt, nun sollte der berüchtigte Ho Chi Minh-Pfad kommen. Die Dunkelheit im Wald, herabhängende Äste, schmale Schotterwege mit tiefen Abhängen, können in der Dunkelheit sehr gefährlich sein. Hier muss man mit voller Konzentration laufen, was nicht leicht ist nach fünf gelaufenen Stunden. Stürze von anderen Läufern verdeutlichten das Risiko. Trotzdem behielt der Brandenburger sein Schnitt von knapp über 5 Minuten pro Kilometer bei. Er war guter Dinge, die Beine noch locker und nach Ende des Pfads lag er etwa zwei Minuten unter seiner Bestzeit.

Nach 77 Kilometern wartete in Bibern die letzte Kontrollstelle und zugleich auch der schwerste Berganstieg. Dort war er schon drei Minuten besser als in den beiden Vorjahren. Um 4:41 Uhr erreichte er in der nahenden Dämmerung den Berg. "Ein kleiner Vorteil, diesen Anstieg nicht richtig sehen zu können", so Richter.

Die nun einsetzende Müdigkeit sorgten auch bei dem Brandenburger für einen mentalen Kampf gegen sich selbst. Die letzten 18 Kilometer am Fluss Aare können sehr zermürbend sein, die vielen Mückenschwärme machten die Atmung nicht leichter.

Zehn Kilometer vor dem Ziel wusste er, dass er wieder unter den magischen 9 Stunden bleiben würde, seine Bestzeit unterbot er dort noch immer um knapp drei Minuten. Obwohl der Kampf nun stetig schwerer wurde, kam er um 6:52 Uhr, nach 8:52:49 Stunden, überglücklich ins Ziel. Damit verbesserte er seine Bestzeit um ganze dreieinhalb Minuten: ein Sechs-Tage-Training in der Woche über mehrere Monate wurde so belohnt.

Stunden später erfuhr er, dass er 19. bei den Männern und Dritter in seiner schweren Altersklasse wurde. Auf der Massagebank liegend, verpasste er seine Siegerehrung. Wie in den vergangenen zwei Jahren konnte er sich wieder steigern und sich nach vorn verbessern. Am Ende wurde er nachträglich geehrt und sogar vom Veranstalter zum Essen eingeladen. Selbst vom Muskelkater blieb er weitgehend verschont.

Sein 10. Start 2020 ist ihm schon sicher. Vorher möchte Richter allerdings noch andere Läufe in der Schweiz, Italien, auf einer Insel im Indischen Ozean und natürlich in Deutschland laufen.