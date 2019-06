Feuer an den Gleisen: Zugverkehr unterbrochen

Anja Hamm

Velten (MOZ) Ein Brand alter, abgelegter Bahnschwellen kurz vor Velten hat den Bahnverkehr auf der Strecke am Dienstagmorgen zum Erliegen gebracht.

Das bestätigte die Feuerwehrleitstelle in Eberswalde am Dienstag. Nach deren Angaben war das Feuer kurz vor 7 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten der Hennigsdorfer und Veltener Feuerwehrkameraden dauerten bis gegen 8.30 Uhr an.

Der Zugbetrieb sei aus Sicherheitsgründen vom Notfallmanager der Deutschen Bahn eingestellt worden, teilte die Leitstelle weiterhin mit. Reisende mussten für die Dauer des Löscheinsatzes ihre Fahrt unterbrechen.

Betroffen waren die Linien RB 55 und RE 6.