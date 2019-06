Bier und Erotik kunstvoll kombiniert

MOZ

Oranienburg "BIERotik" lautet der Titel der Ausstellung, die ab sofort und bis zum 8. August täglich in der Galerie der Oranienburger Tourist-Information, Schloßplatz 2, zu sehen ist. Bei dem Namen der Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotografien handelt es sich um ein Kunst-Misch-Wort aus Bier und Erotik. Die Bilder stammen von Amateur-Fotograf Werner Thieroff aus Naila in Oberfranken. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Die Ausstellung war eine Auftragsarbeit für die Kunstnacht Selb/Bayern im Jahr 2016 – in diesem Jahr wurden 500 Jahre Bier-Reinheitsgebot gefeiert. Die seinerzeit rund 10 000 Besucher der niveauvoll-erotischen Werke zum Thema "Bier und Erotik" waren begeistert; bisher konnte man "BIERotik" schon rund ein Dutzend Mal deutschlandweit besichtigen.

Thieroff arbeitet nur mit Naturlicht, ohne Bildbearbeitung und zeigt all seine Werke ausschließlich in Schwarz-Weiß. Wichtig ist dem Fotografen auch der Unterhaltungswert seiner Bilder. Es geht nicht nur um Ästhetik und erotische Stimmungen; viele seiner Bilder erzählen kleinen Geschichten, die entweder mit einem Augenzwinkern zum Schmunzeln anregen – oder zum Rätseln, was man da eigentlich wirklich sieht.

Das Titelbild der Ausstellung etwa zeigt eine Silhouette einer attraktiven Frau im Gegenlicht des Sonnenuntergangs. Sie schüttet auf kunstvolle Art und Weise ihren gefüllten Maßkrug in Richtung Himmel aus – so entsteht ein einmaliges Abbild von fliegendem Bier. Die Akrobatin, eine auf dem Tisch stehende Frau in High-Heels, jongliert augenscheinlich mehrere Bierflaschen durch die Luft – hier muss man sicher erst zwei Mal hinsehen, um das Bild wirklich zu verstehen.

Die Ausstellung "BIERotik" ist bis Donnerstag, 8. August, in der Galerie der Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2, 16515 Oranienburg, zu sehen: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr.