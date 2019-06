Anja Hamm

Glienicke (MOZ) Die Reihe von Airbag-Diebstählen in Glienicke setzt sich fort: Erneut haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag an zwei Wagen zu schaffen gemacht und die Fahrerairbags ausgebaut.

Polizeisprecherin Ariane Feierbach teilte am Dienstagmorgen mit, dass es sich in beiden Fällen um Wagen der Marke Mercedes Benz handele. Ein Wagen des Typs CLA 200 war im Ackerdistelweg geparkt, der andere vom Modell GLE 350 D im Sonnenblumenweg.

Bisher unklar sei, wie die Täter in die Wagen gelangen konnten, sagte Sprecherin Ariane Feierbach. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf jeweils 2000 Euro.