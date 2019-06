FC Augsburg verpflichtet Schweizer Vargas

DPA

Augsburg (dpa) Der FC Augsburg hat den Schweizer U21-Nationalspieler Ruben Vargas verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom FC Luzern und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart. In der abgelaufenen Saison gelangen Vargas acht Tore und acht Vorlagen in 31 Spielen in der ersten Schweizer Liga. Er wurde dreimal in der Schweizer U21-Nationalmannschaft eingesetzt. Vargas besitzt sowohl die Schweizer als auch die Staatsbürgerschaft der Dominikanischen Republik.

"Ruben hat sich in Luzern toll entwickelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt. Wir glauben fest daran, dass er für unseren Kader eine große Verstärkung ist", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter. "Ich freue mich sehr, dass ich hier die Chance bekomme, in der Bundesliga Fuß zu fassen", meinte Vargas. Augsburgs Trainer Martin Schmidt erwartet am 28. Juni die Mannschaft zum nicht-öffentlichen Trainingsauftakt.