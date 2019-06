Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Diebe sind in der Nacht zu Montag in Fürstenwalde in zwei Gaststätten eingebrochen.

In der Juri-Gagarin-Straße brachen Unbekannte Spielautomaten auf und nahmen einen Zigarettenautomaten mit. In der Neuen Gartenstraße wurden ebenfalls Spielautomaten aufgebrochen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen, meldete die Polizei.

Die Schadenshöhe ist in beiden Fällen noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren.