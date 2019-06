MOZ

Joachimsthal (MOZ) Auf der BAB 11 überholte am Montag gegen 16.10 Uhr zwischen Joachimsthal und Pfingtsberg ein 34-jähriger BMW-Fahrer einen Schwerlasttransporter. Aus ungeklärter Ursache kam er dabei in die rechte Spur, stieß gegen die Ladung, eine Betonhalbschale für eine Windenergieanlage. Diese wurde irreparabel beschädigt. So beträgt der Sachschaden 150 000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.