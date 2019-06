Janett Mussel ist Wulkows neue Ortschefin

Judith Melzer-Voigt

Wulkow (MOZ) Wulkow hat eine neue Ortsvorsteherin. Janett Mussel (Pro Ruppin) löste Orts-Chef Sven Deter (CDU) ab.

Der Ortsbeirat setzte sich am Montagabend zusammen. Die 54-jährige Mussel konnte bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen auf sich vereinen. Sie kam auf 227 Voten, Sven Deter auf 172. Komplettiert wird der Ortsbeirat von Tony Palmowske, dem insgesamt 86 Wähler ihre Stimme gaben.

Janett Mussel möchte nun auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen im Dorf setzen. "Wir als Ortsbeirat wollen unterstützend tätig sein", so die Mitarbeiterin der Kreisverwaltung. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) sei auch ein Teil von Wulkow. In diesem Bereich könnte die Zusammenarbeit gefördert werden. "Wir wollen uns um die Probleme der Einwohner kümmern", so die Orts-Chefin. Sie stammt eigentlich aus Neuruppin, lebt aber mittlerweile seit 21 Jahren in Wulkow.