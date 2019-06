Zwei Mordmerkmale erkannt

Manuela Bohm

Potsdam/Rathenow (MOZ) Das Urteil gegen Bodo K. (54) und Kevin M. (30) könne man als Schlussstrich sehen, meint eine Angehörige des am 13. Januar 2018 in Rathenow ermordeten Mannes (34) auf BRAWO-Nachfrage nach der Urteilsverkündigung am vergangenen Freitag. Dabei mussten die Hinterbliebenen nochmals den Hergang von Taten und Ereignissen aus der Zeit vom Dezember 2017 bis zur Tötung in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar anhören. In dieser wurden der Rathenower und seine Lebensgefährtin (36) gequält und fanden im Rauch des von den Tätern in der Goethestraße gelegten Feuers den Tod.

Der Vorsitzende Richter, Theodor Horstkötter, zog Bilanz. Er zeichnete die Bilder der Personen, Opfer wie Täter, und ihre Beziehungen nach, wie sie sich dem Gericht nach 34 Verhandlungstagen darstellten. Daraus kam das Gericht zum Schluss, Bodo K. zu 15 Jahren Haft in einem psychiatrischen Krankenhaus mit anschließender Sicherungsverwahrung sowie Kevin M. zu einer lebenslangen Haft zu verurteilen. Eine Woche Zeit haben beide, Revision gegen das Urteil einzulegen.

Beinahe exakt ein Jahr und fünf Monate nachdem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow in den frühen Morgenstunden des 13. Januar 2018 die Leichen der beiden Getöteten aus der Wohnung in der Goethestraße 50 in Rathenow bergen mussten, wurde am Landgericht Potsdam das Urteil gegen die beiden Täter gesprochen. Um 10.00 Uhr sollten Angeklagte, Anwälte, Staatsanwaltschaft und Hinterbliebene das Urteil hören. Mit Verzögerung von 20 Minuten, weil mehr Interessierte das Urteil hören wollten als Sitzplätze im Saal 6 vorgesehen waren, nahmen die Anwesenden die Urteilsverkündigung entgegen. Die Hinterbliebenen beklatschten das Urteil, was der Richter als unangebrachte Emotionalität rügte.

"Hier ist ein abscheuliches und grausames Tötungsverbrechen geschehen", begann der Vorsitzende Richter seine Ausführungen. Der Kern des Prozesses machte die Suche nach dem Motiv des Verbrechens aus. So verschaffte sich das Gericht ein Bild zu den beteiligten Personen und ihren Beziehungen. Viele Zeugen haben über die getötete Frau gesprochen. "Mit wenigen Worten: sie war ein einfacher Mensch, unbeholfen und mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert. Sie konnte gerade für sich selbst sorgen", zeichnete der Richter das Bild des weiblichen Opfers nach, was sich dem Gericht durch die Zeugenaussagen bot. Sie sei zudem nett, freundlich und offen gewesen, hätte gern Party gemacht und hätte auch sexuelle Kontakte zu anderen gehabt. Ihrem Lebensgefährten sei die Arbeit wichtig gewesen. Auf körperliche Gewalt konnte er nicht reagieren. Seine Lebensgefährtin muss er sehr geliebt haben und über "ihre kleine und großen Schwächen" hinweg gesehen, so Horstkötter.

Die Persönlichkeiten der Täter zeichnete der Richter detaillierter nach. Kevin M. sei früh mit Alkohol und Drogen in Kontakt gekommen und habe erste Delikte im Bereich der Beschaffungskriminalität verübt. Mit Bodo K. beging er Einbruchsdelikte.

Bodo K. erfuhr in der Kindheit Gewalt . Als Mann trat er selbstsicher auf und habe die Frauen fasziniert. Doch seine erste Frau verließ ihn, da er wenig Interesse an dem gemeinsamen Kind und der Frau zeigte - wichtig seien ihm nur Sex und Glücksspiel gewesen. "Wenn K. nicht bekam, was er wollte, rastete er aus", so der Richter. Dies erfuhr auch seine zweite Frau. Als sie die Beziehung beendete und K. den Zutritt zur Wohnung verwehrte, habe sich K. den Zutritt zur Wohnung gewaltsam, mit Hilfe von M. verschafft und die Frau mit dem Messer bedroht.

Von 2008 bis 2017 war Bodo K. in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, weil damals eine psychische Erkrankung und damit die Schuldunfähigkeit festgestellt wurde. Für den Angeklagten, so fasste es der Richter am Freitag zusammen, sei diese Zeit schlimm gewesen. Er habe geschworen, nie mehr in solch eine Einrichtung eingesperrt sein zu wollen. Die Mitschuld, warum er diese Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus gesperrt war, sah er im Verrat durch seinen Komplizen Kevin M.

Den jungen Rathenower M. kannte das weibliche Opfer. Sie seien gute Bekannte gewesen. "K. wirkte von Anfang an auf das Opfer abstoßend", sagt der Richter. Sie habe ihn bei verschiedenen Aufeinandertreffen nicht in ihrer Nähe haben wollen. "Das ist ein Indiz, das dagegen spricht, was später folgte - freiwilliger Sex", betonte Theodor Horstkötter.

Ein Spielabend mit Freunden im Dezember, bei dem sich die Täter aufdrängten, endete schließlich damit, dass das männliche Opfer mit Hämatomen im Gesicht auf der Couch der eigenen Wohnung neben Kevin M. sitzt, während seine Freundin von einem Bekannten neben Bodo K. im Bett vorgefunden wird. Später gab der damals 34-Jährige gegenüber einer Bekannten zu, dass Kevin M. ihn mit Quarzhandschuhen ins Gesicht schlug, als er seiner Freundin helfen wollte. "Die sexuelle Handlung war sicher nicht freiwillig, da sonst Kevin M.’s Handlung nicht notwendig gewesen wäre", zog der Richter seinen Schluss.

Das Pärchen weiter unter Druck setzend sollte es von Anfang Januar an wöchentlich 200 Euro zahlen - der Grund: Rufschädigung. "Die Opfer wollten Frieden und Ruhe, wollten zahlen, und Bodo K. fühlte sich sicher genug", sagte der Richter. So holte er die Frau am 9. und am 10. Januar am frühen Morgen jeweils aus ihrer Wohnung - unter Todesdrohung und mit Hilfe von Kevin M. - und vergewaltigte die unter Todesängsten stehende Frau. Am Abend des 10. Januar zeigte das Opfer die Taten an.

Ihren Angaben bei der Polizei maß der Vorsitzende Richter ein hohen Maß an Glaubwürdigkeit zu. "Ihre Aussage war ohne Belastungstendenzen - sie gab an, alles mit sich habe machen lassen, obwohl sie zuvor Nein gesagt habe", fasste der Richter die Aussage der Ermittlungsbeamten zusammen. Diese hätten Bodo K. festgenommen, DNA und weitere Spuren gesichert, die die Schilderungen der Frau bestätigten. Nach Angaben zur Sache wurde K. aus dem Polizeigewahrsam am 11. Januar wieder entlassen.

Aus Angst wieder eingesperrt zu werden, reifte wohl der Gedanke, das Opfer müsse seine Anzeige zurückziehen. Dazu sollte die Frau einen Zettel unterschreiben, was sie nicht tat.

In einer Kneipe trafen sich K. und M. am Abend des 12. Januar. Um Mitternacht, so führte es der Richter weiter aus, zogen beide zur Wohnung in die Goethestraße. Sie verschaffen sich per Leiter über den Balkon Zutritt zur Wohnung. "Die Frau sollte Rache erfahren und Schmerzen verspüren", leitete der Richter die Darstellungen zur Tatnacht ein.

Gefesselt und geknebelt seien die beiden Opfer getreten und geschlagen worden. "Die Muskelatur des Halses wurde bei der 36-Jährigen mit einem Messer von hinten durchtrennt." Ihrem Lebensgefährten wurde ein Messer in den rechten Oberschenkel gerammt. Bei Bewusstsein haben die Opfer die eigenen Schmerzen erlebt und die, die ihrem Partner zugefügt wurden. "Sie mussten davon ausgehen, dass ihnen todbringende Verletzungen beigebracht wurden", verdeutlichte der Richter die Grausamkeit der Tat. Der Sessel, in dem die Frau saß, wurde angezündet. Weitere Möbel wurden in Brand gesetzt.

Nachdem die Täter, um ihre Spuren zu verwischen, den Brand gelegt hatten, verließen sie die Wohnung und überließen ihre Opfer den Flammen. Beide Opfer versuchten sich von diesen zu entfernen, heißt es weiter vom Gericht. Dabei starben sie an einer Rauchgasvergiftung. Ermittler konnten DNA-Spuren sichern. Sie verweisen darauf, dass die beiden Angeklagten zum Tatzeitpunkt in der Wohnung waren und sich über den Balkon Zutritt verschafft und die Opfer gefesselt hatten.

An der Ausführung des Schnittes am Hals des weiblichen Opfers konnte nachgewiesen werden, dass dieser von einem Rechtshändler vorgenommen wurde - Bodo K. ist Rechtshänder, sein Komplize Linkshänder. Dennoch stellte der Richter heraus, dass beide Täter die Tat gemeinsam begingen - vom Einstieg in die Wohnung bis zum Verlassen. Durch eine Aussage von M. wurde auch klar, dass der Plan bereits zuvor gereift war.

Die Morde geschahen, um eine vorhergehende Tat zu verdecken - rechtlich das erste Mordmerkmal. Die Rathenowerin sollte sterben, um die Vergewaltigungsvorwürfe aus der Welt zu schaffen - ihr Lebenspartner, um einen Zeugen zu beseitigen. Als zweites Mordmerkmal führte der Richter die Grausamkeit der Tat an. Bei Bewusstsein wurde den Opfern besonderes Leid, körperlich und psychisch, beigebracht. Bodo K. wurde zu insgesamt 15 Jahren Haft in einem psychiatrischen Krankenhaus mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Dabei stellte das Gericht eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit fest, so dass bei Mord eine Strafe von 3 bis 15 Jahre hätte verhängt werden können. Das Gericht verhängte für die Morde 14 Jahre und für die vorhergehende schwere zweifache Vergewaltigung, ebenfalls unter der Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit, vier Jahre. Daraus wurde eine Gesamtstrafe von 15 Jahren gebildet.

Kevin M. wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte dabei die besondere Schwere der Schuld fest. Dieser Zusatz, so der Richter, "soll zum Ausdruck bringen, dass die lebenslange Freiheitsstrafe für eine Sühne der Schuld nicht ausreicht." Durch die besondere Schwere der Schuld ist eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen.